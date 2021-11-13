تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، متسائلا عما إذا كانت أوروبا ستقبل نشر الصواريخ الأمريكية على أراضيها ما يجعلها هدفا للصواريخ الروسية.

وجاء في المقال: تميزت صحيفة The Sun البريطانية بنشر فاضح صاخب عن خطط الولايات المتحدة نشر صواريخ Dark Eagle فرط الصوتية في ألمانيا. حتى إنهم أشاروا إلى الوحدة العسكرية التي يريدون وضع الصواريخ تحت تصرفها، وهي قيادة المدفعية السادسة والخمسون. تبلغ سرعة الصواريخ الأمريكية 4000 ميل في الساعة. حسبت الصحيفة، وسوف يستغرق وصولها من ألمانيا إلى موسكو 21 دقيقة و30 ثانية فقط.

ولكن هناك سؤالا كبيرا عما إذا كان سيتم تنفيذ خطط الولايات المتحدة هذه. فأولاً، لم تكتمل اختباراتDark Eagle بعد؛ وثانيا، ليس حقيقة أن ألمانيا ستكون سعيدة باستضافة منصات إطلاق أمريكية لتصبح تلقائيا هدفا للصواريخ الروسية.

وقد حذر الرئيس بوتين أكثر من مرة من أن روسيا قبل ظهور صواريخ أمريكية متوسطة المدى في أوروبا، لن تنشر مثل هذه الصواريخ؛ وفي الوقت نفسه، توعد بضربة انتقامية لا تقتصر على قواعد هذه الصواريخ، إنما وتشمل مراكز اتخاذ القرار بإطلاقها.

في قناته علىTelegram ، كتب الخبير العسكري، محرر مجلة "ترسانة الوطن"، أليكسي ليونكوف:

"عند ظهور Dark Eagle في أوروبا، سترد روسيا بالتناظر، فتنشر صواريخها فرط الصوتية، ذات السرعات الأعلى من الأمريكية، والتي يصل مداها إلى 5000 كم".

لأخذ العلم: المسافة من موسكو إلى أقصى غرب أوروبا، أقل من 4 آلاف كيلومتر في خط مستقيم. لذا، فإن أعضاء الناتو الأوروبيين لديهم ما ينبغي أن يفكروا فيه: هل يحتاجون إلى السعادة التي ستجلبها لهم الصواريخ الأمريكية؟ يبدو أن برلين وعواصم أوروبية أخرى ستجيب عن هذا السؤال بحيث لا تكون الخاسرة.

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