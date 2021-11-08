الخبراء رأوا إهمالاً في حماية منزل رئيس الوزراء العراقي من الطائرات المسيّرة

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول دور واضح لعميل ما في استهداف الكاظمي.

وجاء في المقال:تعرض منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لهجوم ليلة السابع من نوفمبر. وفيما نجا الكاظمي من محاولة الاغتيال أصيب بعض حراسه. لم يتم الإبلاغ عن قوة الذخيرة التي استخدمتها الطائرة المسيرة.

وكما أكد الخبير العسكري، محرر مجلة "ترسانة الوطن" أليكسي ليونكوف لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس"، فقبل فحص حطام الطائرة المسيرة، لا يمكن سوى تخمين مصدرها. وقال: "استخدام طائرة مسيرة كسلاح لهجوم إرهابي أو وسيلة لتصفية شخص مهم ليس تكتيكا جديدا. وليس الإرهابيون وحدهم هم من يفعلون ذلك. فالأمريكيون والإسرائيليون متخصصون في هذا الشأن. يكفي التذكير باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في يناير الماضي.

في الحالة الراهنة، على الأرجح، ربما كانت الذخيرة عدة حزم من القنابل اليدوية. واستنادا إلى الصور التي التقطت في مكان الهجوم والتي تظهر أن أبواب المبنى قد شُلعت من مكانها، يمكن القول إن الانفجار كان قًويا. على الأرجح، أسقطوا ذخيرة شديدة الانفجار. إنما ما زال من الصعب تحديد معادلها من مادةTNT.

هناك العديد من التفاصيل الدقيقة عند استخدام هذا النوع من الطائرات المسيرة. فأولاً، يجب أن تعرف بالضبط أن الهدف موجود في المكان المستهدف. من الحماقة إرسال طائرة مسيرة لإسقاط شيء ما إذا لم يكن لديك معلومات عن الهدف. يجب التأكد من أن الهدف في المكان المطلوب. أي مما لا شك فيه أن مخبرين كانوا موجودين في مكان قريب أكدوا أن الهدف موجود في المنزل، وبعد ذلك تم استخدام الطائرة المسيرة.

على أية حال، هناك خلل واضح في خدمة الأمن. يوجد الآن العديد من الوسائل التقنية التي تسمح بالتقاط اقتراب أي طائرة مسيرة من موقع خاضع للحراسة، وإسقاطها إذا لزم الأمر. في العراق، قررت مؤسسة الحراسة على ما يبدو توفير المال.

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