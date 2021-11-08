الأمريكيون خائفون من احتمال نشوب حرب مع روسيا من أجل أوكرانيا

تحت العنوان أعلاه، كتب رومان تيوكافكين، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن مدى جدية استعداد واشنطن للدخول في حرب مع روسيا كرمى لعيني أوكرانيا.

وجاء في المقال: حذر ممثلو السفارات الأمريكية في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا الأوروبيين من تصعيد محتمل للصراع في دونباس، ومن حشد روسيا قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية. ومع ذلك، كثيرون يشككون بهذه التوقعات حتى في الولايات المتحدة نفسها.

فقد كتب الأمريكي مات ستولر على تويتر: "يطلب الجمهوريون من بايدن نشر قوات أمريكية في أوكرانيا لإخافة روسيا. ومن غير المعلوم لماذا قرر الجيش الأمريكي فجأة الدفاع عن جيش أوكرانيا. يقولون إن ذلك لضمان الأمن القومي، رغم أنهم، في رأيي، لا يعرفون ما يعني ذلك!".

وقال الماليزي يان مايلز تشونغ: "بينما ينشغل بايدن بالمسألة الروسية ويتعهد بحماية أوكرانيا من العدوان الروسي، تكون الصين قد أخذت تايوان بشكل غير محسوس من الولايات المتحدة".

ولكن بين مستخدمي الإنترنت الأمريكيين، كان هناك أيضا من يقول بتهديد من روسيا، متأثرين، على ما يبدو، بالحملة المديدة المناهضة لروسيا في وسائل الإعلام. وقد طرح مستخدم، يحمل حسابه اسم "ألبرت إم"، الافتراض التالي: "أعتقد بأن الجيش الروسي لن يتوقف حتى يصل إلى نهر الدنيبر والحدود الغربية لجمهورية بريدنيستروفي المولدوفية، وسوف يؤدي استيلاء روسيا على الأراضي الأوكرانية إلى تسمية البحر الأسود، بحكم الأمر الواقع، ببحيرة روسية".

بينما أيد الطيار السابق توماس مارتي قرار رئيسه، فقال: "هذا (قرار) صحيح! قرر بايدن توجيه رسالة إلى روسيا مفادها أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها. روسيا لن تشن حربا، فمن لا يعرف أنها أقلية، وأمريكا وراء أوكرانيا!"

مثل هذه التصريحات، بالطبع، تستدعي السخرية، بعد أن رأى العالم كله كيف تصرفت الولايات المتحدة مع رعاياها في أفغانستان.

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