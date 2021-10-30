مجلة "فوربوس" الأمريكية: سنطلق النار على سفن أسطول البحر الأسود الروسي

كتب أندريه بارانوف، في "كومسوموسكايا برافدا"، حول عجز الولايات المتحدة، رغم ادعاءاتها، عن اختراق منظومة الدفاع الجوي الروسية.

وجاء في المقال: نشر كاتب العمود العسكري في مجلة فوربس الأمريكية الأسبوعية، ديفيد إكس، مادة في العدد الأخير من المجلة "دفن" فيه أسطول البحر الأسود الروسي قبل الأوان. ففي مادته، المكتوبة وفق التقاليد الكلاسيكية للحرب الباردة، أعرب الصحفي عن رأي مفاده أن القاذفات الاستراتيجية للقوات الجوية الأمريكية B-1B Lancer، على الرغم من عمرها البالغ أربعين عاما، يمكنها التعامل بسرعة وفاعلية مع مجموعة السفن الروسية. وتنبأ هذا المؤلف لأسطولنا في البلطيق بمصير لا يحسد عليه.

تعليقا على منشور فوربس، لفت الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف الانتباه إلى حقيقة أن قاذفة B-1B Lancer نموذج قديم، حتى وفق معايير خبراء الجيش الأمريكي.

فقال: "من أجل" تحويل أساطيل البحر الأسود والبلطيق الروسية إلى أهداف للرماية"، يحتاج الأمريكيون إلى استخدام عدد كبير من حاملات الطائرات، أكبر بعدة مرات من قدرات دفاعنا الجوي. هذا ما يمارسونه في سياق تمارينهم. لكن حتى الآن توصلوا إلى استنتاج مفاده أنهم لن يتمكنوا من تدمير نظام الدفاع الجوي الروسي. كل ما يطير نحونا سيُسقط، وحتى قبل أن تصل القاذفات إلى مواقعها. لقد أسقطت أنظمة دفاعنا الجوي بنجاح صواريخ كروز الأمريكية في سوريا في العام 2018. على الرغم من أن ما لدى السوريين ليس سوى نسخة للتصدير، بينما أنظمة الدفاع الجوي المنشورة لدينا أكثر حداثة وجودة.

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