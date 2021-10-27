السلطات الروسية لا تسرع إلى إدانة الانقلاب في السودان

تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسيف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تعقيدات الوضع في السودان.

وجاء في المقال: في السودان، وقع انقلاب تحت قيادة رئيس المجلس السيادي البالغ من العمر 61 عاما الفريق عبد الفتاح البرهان. اعتقل الجيش أعضاء الحكومة الانتقالية، ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية. يحتل الجيش النقاط الاستراتيجية المهمة، بما في ذلك بناء تلفزيون وراديو الدولة في الخرطوم.

حالة "الانقلاب المزدوج" تشبه إلى حد بعيد الأحداث في مالي. وبشكل عام، هناك ميل لأن تصبح الحكومات الانتقالية مجرد غطاء لإيصال الانقلابات العسكرية إلى نهايتها المنطقية.

في الخرطوم، يبقى السؤال عن اختيار الحلفاء الجدد مفتوحا. وفي الصدد، قال نائب مدير معهد الدراسات الإفريقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ليونيد فيتوني، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "في السودان ككل، تُحرك الوضع ثلاث قوى: الولايات المتحدة والجيش داخل البلاد والسعوديون. علاقات روسيا هنا أكثر رسوخا بقليل من المتوسط ​​في إفريقيا، لكن ليس أكثر من ذلك. فعلى الرغم من أن العلاقات مع الخرطوم يمكن أن توصف بالمستقرة، إلا أنه لا يزال من غير الممكن القول إن بين روسيا والسودان صداقة متبادلة".

وشدد فيتوني على أن مسألة إنشاء قاعدة روسية في السودان لا تزال معلّقة، لأن الحديث دار فقط عن نوايا، وليس عن اتفاق كامل الأبعاد. ولفت إلى أن رئيس الوزراء المعتقل حمدوك سياسي موال للغرب.

وأضاف: "مع البرهان، الأشياء كلها ليست بالوضوح الكافي. إنه رجل عسكري، لكنه أيضا شخص متدين جدا. ويمكن أن يلعب العامل الأخير ضد روسيا"، مشددا على عدم إمكانية الحديث عن دعم شعبي لا لبس فيه للقوى المدنية أو العسكرية.

فبحسبه، "في النهاية، كان على الجيش أن يتخذ قرارا في موقف صعب من عدم التحديد، لأن الفترة الانتقالية كانت تقترب عمليا من نهايتها. بعد الإطاحة بالبشير، لم يصبح وضع الناس أسهل: السودان بلد فقير بما يكفي".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب