ضيف ثري: سيد البنتاغون يجوب منطقة البحر الأسود

تحت العنوان أعلاه، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا"، حول الهدف من جولة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على دول البحر الأسود.

وجاء في المقال: انطلق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في جولة على دول منطقة البحر الأسود. زار جورجيا، ثم أوكرانيا ورومانيا. وسيختتم الرحلة باجتماع لوزراء دفاع الناتو في بروكسل. وهو عازم على طمأنة كييف وتبليسي إلى أن الطريق إلى الحلف مفتوحة أمامهما، وكذلك توضيح كيف ستبني إدارة بايدن العلاقات مع الحلفاء في البحر الأسود.

يناقش الناتو باستمرار تعزيز الأمن في منطقة البحر الأسود، ويدعو بشكل دوري وزيري خارجية أوكرانيا وجورجيا إلى بعض جلساته. وقد اتهم الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ موسكو أكثر من مرة "ببناء قوة عسكرية في شبه جزيرة القرم والنشر النشط للقوات المسلحة في منطقة البحر الأسود". وانطلاقا من ذلك، يتم التركيز بشكل خاص على تطوير العلاقات مع تبليسي وكييف. ومن جهتها، تؤكد موسكو باستمرار أنها ترى في توسيع الناتو تهديدا لروسيا.

تتطور علاقات الناتو مع جورجيا بشكل أفضل مما مع أوكرانيا. على سبيل المثال، على موقع التحالف على الإنترنت، ورد أن هذه "الدولة تستعد للعضوية من خلال التطوير والتنفيذ الناجح للبرامج الوطنية السنوية". بينما لا توجد مثل هذه الصياغة في العمود المخصص لكييف.

"تأمل أوكرانيا كل عام في أن يتم تقديم خطة عمل لها للعضوية في التحالف. ولكن حتى الخبراء غير الودودين تجاه موسكو يميلون إلى وجهة نظر مفادها أن خطة عمل العضوية، على الأرجح ، ستمنح لتبليسي وليس لكييف"، بحسب ما قال نائب مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة في المدرسة العليا للاقتصاد، دميتري سوسلوف، لـ"إزفيستيا". وأضاف أن الناتو يخشى أيضا أن يؤدي ذلك إلى تفاقم حاد للتوترات. و"بالنظر إلى أن الحلف لا يمكن أن يوفر لأوكرانيا العضوية أو خطة عمل العضوية​​، فيجري تعويضها بتدريبات أكثر كثافة في البحر الأسود وتعزيز القوة".

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