تركيا تنوي نشر قواتها في أذربيجان، وباكو تحاول الحفاظ على استقلاليتها

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا إكسبرت" نص لقاء حول الدور الروسي في لجم طموحات أردوغان.

وفي اللقاء مع كبير الباحثين في مركز دراسات ما بعد الاتحاد السوفيتي بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، التابع لأكاديمية العلوم الروسيةستانيسلاف بريتشين، حول نتائج الاجتماع الذي جرى في سوتشي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب أردوغان، في التاسع والعشرين من سبتمبر، وكيف يؤثر الحوار الروسي التركي على الوضع في سوريا، وفي قره باغ ومنطقة البحر الأسود، قال:

شكلت المسألة السورية، ولا سيما الوضع في إدلب، عنصرا مهما في المباحثات بين بوتين وأردوغان. أعتقد بأن البحث جار عن أشكال جديدة من التفاعل بشأن القضايا الخلافية. كما تظهر الممارسة، فإن المباحثات رفيعة المستوى مع أردوغان تجعل من الممكن إيجاد صيغ وسط.

بالنسبة لتركيا، شكل انتقال شبه جزيرة القرم إلى السيطرة الروسية مفاجأة غير سارة للغاية، لأن روسيا أصبحت بذلك اللاعب العسكري الأول في منطقة البحر الأسود. وسوف تبدو محاولات الدول الغربية أو تركيا لتعزيز رأس المال العسكري الأوكراني مناهضة لروسيا.

لذلك، أمكن أن يتفاوض أردوغان وبوتين على اتفاقية عدم اعتداء افتراضي وعدم استخدام "ورقة البحر الأسود" ضد بعضهما البعض.

وكيف يؤثر دعم تركيا لأذربيجان في الصراع في ناغورني قره باغ على العلاقات بين روسيا وتركيا؟

من ناحية، لا يؤثر بشكل خطير. مفهوم أنّ تركيا تدعم أذربيجان كحليف لها، ومحاولات تركيا لتحقيق وجود عسكري في أذربيجان من خلال هذه المساعدة واضحة: إجراء مناورات عسكرية، السعي لنشر وحدة عسكرية تركية على أراضي أذربيجان. بشكل عام، هذا كله ليس في مصلحة أذربيجان نفسها، لذلك تجري هنا لعبة معقدة نوعا ما.

والآن تحاول أذربيجان الحفاظ على استقلاليتها في صنع القرار، بما في ذلك بخصوص نشر قوة تركية على أراضيها. يُنظر إلى التعاون مع روسيا اليوم على أنه عامل موازن للوجود التركي.

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