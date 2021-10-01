اتفاق جديد يقرّب إيران من الانضمام إلى الاتحاد الأوراسي

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا إكسبرت" نص لقاء حول مكاسب إيران الدبلوماسية والاقتصادية في محيطها الأوراسي.

وجاء في اللقاء مع سفير إيران السابق لدى أذربيجان أفشار سليماني:

في صيف العام 2021، أعلنت اللجنة الاقتصادية الأوراسية عن خطط لإبرام اتفاقية متكاملة بشأن منطقة تجارة حرة مع إيران.

كما تعتزم طهران المشاركة في مشاريع تكامل أوراسية أخرى: فخلال الاجتماع اليوبيلي لقمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، أعلن عن اكتساب الجمهورية الإسلامية عضوية المنظمة الكاملة.

وفي هذا الصدد، قال سليماني: سعت إيران جاهدة لتصبح عضوا دائما في منظمة شنغهاي للتعاون منذ 10 سنوات. فطوال 15 عاما، كانت الجمهورية الإسلامية في المنظمة بصفة مراقب. وعلى إيران أن تفكر إيران في مسائل استقلاليتها وسيادتها. فهذه وتلك ينبغي أن لا تتأثر. على سبيل المثال، برزت المشكلة الأفغانية من جديد مؤخرا. يمكن النظر في كل هذه القضايا ذات الطبيعة الإقليمية داخل منظمة شنغهاي للتعاون.

حتى في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، هناك اختلافات بين الدول الأعضاء، لكنها مع ذلك تتفق على شيء ما وتنفذ مشاريع معينة. كل هذا يخلق فرصا إضافية لمشاركة إيران.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك اختلافات في اتجاهات السياسة الخارجية بين إيران والدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. يجب أيضا أن يؤخذ هذا في الاعتبار. كان هدف منظمة شنغهاي للتعاون، في الواقع، هو القضايا الأمنية، ثم أضيفت إليها القضايا الاقتصادية. ونتيجة لذلك، تحولت منظمة شنغهاي للتعاون إلى منظمة متكاملة. ثمة حاجة إلى خطة لإنشاء مصانع مشتركة وتوظيف رؤوس أموال. كل هذا ضروري لتنمية رفاهية الشعوب.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب