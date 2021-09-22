رد روسيا المتوقع على موقف تركيا من انتخابات القرم

كتبت ايلينا ليكسينا، في "فزغلياد"، حول رد موسكو المحتمل على إعلان أنقرة عدم اعترافها بنتائج الانتخابات في شبه جزيرة القرم.

وجاء في المقال: أعلنت وزارة الخارجية التركية أن انتخابات مجلس الدوما في شبه جزيرة القرم التي أجريت يومي 17 و19 سبتمبر ليس لها قوة قانونية بالنسبة لأنقرة، لأن تركيا لا تعترف بانضمام شبه الجزيرة إلى روسيا.

وفي الصدد، قال مدير معهد الدراسات والتنبؤات الاستراتيجية بجامعة الصداقة في موسكو، دميتري إيغورتشينكوف: "كان موقف أنقرة من شبه جزيرة القرم معروفا مسبقا. ففي هذه المسألة تكرر تركيا موقف الولايات المتحدة عمليا".

ومع ذلك، وفقا له، فإن موسكو لن تتجاهل مثل هذا الهجوم. وقال: "موقف أنقرة السياسي من قضية مهمة لروسيا سيؤخذ في الاعتبار في المحادثات المقبلة بين زعيمي البلدين. سيكون رد موسكو غير متناظر وقد يؤثر إلى حد ما على الطاقة، والسياحة، والأجندة الزراعية في التفاعل بين البلدين، وكذلك مسار التسوية الشرق أوسطية. وستتخذ موسكو اجراءات تكون ملموسة بالنسبة لتركيا لكنها لن تسبب ضررا جوهريا للتعاون الثنائي".

بدوره، يرى مدير مجلس الشؤون الدولية الروسي، أندريه كورتونوف، أن "تصريح تركيا بشأن شبه جزيرة القرم، على الأرجح، لم يكن مفاجئا لموسكو، ونتيجة لذلك من غير المرجح أن يشكل سببا مهما لتدهور العلاقات وإغلاق الأبواب". وبحسبه، "هناك الآن كثير مما يربط الطرفين ما يحول دون اتخاذ خطوات حاسمة بسبب تكرار تأكيد الموقف التركي من شبه جزيرة القرم".

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لكورتونوف، هناك عدم توافق في النزاعات الإقليمية الأخرى، "لذلك، لا ينبغي أن نتوقع أي شيء من موسكو أكثر من الخطاب القاسي الذي يدين موقف أنقرة".

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