الروس قفزوا بالمظلات في القطب الشمالي والأمريكيون لا يستطيعون

كتبت ايرينا آلشايفا، في "غازيتا رو"، متسائلة عن حاجة الروس الفعلية إلى تعزيز قوتهم العسكرية في منطقة القطب الشمالي.

وجاء في المقال: أكملت قوات الأسطول الشمالي الروسي مناورات في القطب الشمالي، شاركت فيها الدبابات "القطبية الشمالية" T-80BVM ومنظومات الدفاع الجوي والطيران، وما مجموعه ثمانية آلاف جندي و800 قطعة من المعدات.

وفي الصدد، قال الأستاذ المساعد في قسم علم السياسية والاجتماع بجامعة الاقتصاد الروسية، الباحث في الشؤون العسكرية، ألكسندر بيرينجييف: "منطقة القطب الشمالي غنية بالذهب والنحاس والغاز والبلاتين. تحتاج روسيا إلى تأمين حدودها في القطب الشمالي. لذلك، يتم إنشاء بنية تحتية هناك، وتحسين التدريب القتالي للجنود، وتجري هناك تدريبات مستمرة باستخدام تكنولوجيات قطبية. هناك في القطب الشمالي، مبان ومعدات فريدة من نوعها. في الواقع، تشارك تقنيات الفضاء في إنشائها. فكما لو أننا نستكشف كوكبا غريبا".

وبحسب بيرينجييف، فإن طريق بحر الشمال يجعل القطب الشمالي "لقمة مشتهاة" من جميع البلدان. "هذا هو مبدأ المستقبل: من يحكم القطب الشمالي يكتسب الهيمنة على العالم."

وأشار ضيف الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وكندا تريان أن مصالحهما في القطب الشمالي منتهكة. "فحكومتا هاتين الدولتين تفترضان أن لهما أيضا الحق في موارد القطب الشمالي. وفي أن روسيا تعزز وجودها هناك تحد جدي، أولاً وقبل كل شيء، للولايات المتحدة".

وقال أيضا إن التدريبات الأمريكية في بحر بارنتس أظهرت عدم كفاءة الأمريكيين على العمل في ظروف الجليد الأبدي. فـ"الولايات المتحدة ليس لديها فرصة لتطوير القطب الشمالي كونها لا تمتلك كاسحات جليد، باستثناء واحدة ما زالوا عاجزين عن إصلاحها. أما روسيا فلديها أسطول كامل من كاسحات الجليد. لقد قام مظليونا بالقفز بالمظلات في منطقة القطب الشمالي، والولايات المتحدة ليست مؤهلة لذلك على الإطلاق. ليس لديهم نظام عسكري واعد للصراع على القطب الشمالي. تدريباتهم في النرويج، وفي بحر بارنتس، تظهر نقاط ضعفهم، فهم لا يعرفون كيفية العمل في ظروف الجليد الأبدي".

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