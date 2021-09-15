روسيا مهدت الطريق أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كتبت ايلينا تشيرنينكو وماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول موافقة إيران على استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي.

وجاء في المقال: تم تجنب تصعيد الوضع حول برنامج إيران النووي في اللحظة الأخيرة. فقد أعلنت السلطات الإيرانية الجديدة عن استعدادها للتفاوض والتعاون مع الشركاء الدوليين. جاء ذلك قبيل بدء اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث خططت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون للضغط وإصدار قرار صارم ضد طهران. تم نزع فتيل الموقف خلال زيارة مفاجئة قام بها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لإيران. وبحسب معلومات كوميرسانت، لعبت روسيا دورا مهما في تنظيم الزيارة.

وقال سعيد خطيب زاده: "ستستأنف الحكومة قريباً المفاوضات في فيينا. سنحاول اذا امكن عدم تأخير هذه العملية حتى دقيقة واحدة".

بعد لقاء غروسي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، سُمح لمفتشي الوكالة باستبدال بطاقات الذاكرة في كاميرات المراقبة.. أي بات لدى الوكالة فرصة حفظ بيانات المراقبة، ويعد هذا نجاحا. فقد هددت طهران في وقت سابق بمحو البيانات من الكاميرات إذا لم تتخل واشنطن عن عقوباتها ضد إيران.

وقال غروسي: "كان من المستحيل حل جميع المشكلات في غضون عشر ساعات فقط".. ومن المقرر أن يلتقي مع إسلامي في فيينا على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي سيفتتح في 20 سبتمبر.

"لقد شارك المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من مرة، في ظروف صعبة.. في تهدئة الوضع". كما قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، لـ"كوميرسانت". ووصف الأجواء في جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ "هادئة وعملية وإيجابية". وأعرب عن أمله في استئناف المفاوضات في فيينا خلال الأسبوعين المقبلين، مضيفا: "أعتقد بأن هذا ممكن".

ووفقا لمعلومات "كومرسانت"، لعبت روسيا دورا مهما في الاتفاق على زيارة رافائيل غروسي إلى طهران. رسميا، لا تتحدث الخارجية الروسية عن خدمات موسكو، لكن هذه الحقيقة أكدتها لـ "كوميرسانت" عدة مصادر مستقلة، بما في ذلك تلك المقربة من الخارجية الإيرانية وأمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت موسكو أوضحت أنها ستصوت ضد قرار صارم مناهض لإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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