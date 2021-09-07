معركة الثكنات الاستراتيجية تندلع في طرابلس

تحت العنوان أعلاه، كتب راويل مصطفين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول معارك بين التشكيلات العسكرية الليبية للحصول على صلاحيات خاصة من الحكومة والحماية من المساءلة.

وجاء في المقال: إذا رفض المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، ففي غربها يندلع بين التشكيلات المسلحة صراع للحصول من السلطات على فرصة الاندماج في القوات الحكومية بشروط مواتية. وقد أدى هذا الخلاف إلى اشتباكات عنيفة في طرابلس بين اللواء 444 بقيادة محمود حمزة وقوة دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي. وقد اندلع القتال للسيطرة على ثكنة التكبالي، فموقعها يضمن السيطرة على العاصمة الليبية.

كلا التشكيلين، أو بالأحرى كلا القائدين، في تنافس منذ أيام حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها فايز السراج. فهؤلاء وغيرهم يسعون إلى الحصول على صلاحيات القوات الخاصة، لمحاربة الجماعات الإجرامية والمنظمات الإرهابية، ومنافسيهم القدامى. وهذا من شأنه أن يمنحهم امتيازات ويحميهم من المساءلة عن انتهاكاتهم أمام القانون.

ووفقا لمحللين سياسيين ليبيين وأجانب، ربما تقترب البلاد من خط، تبدأ بعده جميع الجهود المبذولة لدمج القوات المسلحة، والأهم من ذلك، لتقاسم السلطة والمناصب العسكرية العليا، بالتعثر وتتباطأ عملية السلام. فلقد حدث ذلك عمليا عدة مرات منذ العام 2017. وطالما كانت القضية تتعلق بمسائل إجرائية سهلة نسبيا، كان كل شيء يسير بشكل طبيعي بدرجة ما. ولكن بمجرد أن يقترب الليبيون من القضايا المبدئية، تتعقد الأمور وتتوقف. ومن غير المستبعد أن يعود الليبيون إلى تلك اللحظة من جديد. مسألة السلطة، وخاصة السلطة العسكرية، عندما لا تتعلق المسألة بالمشاركة فيها فقط، إنما وبالتنازل عنها، بالنسبة لليبيين، مسألة مبدأ. وعلى هذا النحو، سيكون من الصعب للغاية حلها على الأرجح.

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