حزب الله يدفع الولايات المتحدة إلى حلول وسط

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول دخول واشنطن في سباق مع حزب الله.

وجاء في المقال: وقعت الولايات المتحدة في الفخ الذي نصبه لها حزب الله وإيران وسوريا. فناقلة الوقود الإيرانية تتجه صوب لبنان. وقد طلب حزب الله الشحنة، بينما تخضع إمدادات المنتجات النفطية من إيران للعقوبات الأمريكية. واشنطن في وضع صعب: الأمريكيون سيترددون بشدة في فرض عقوبات على لبنان، فيما هم أنفسهم يرغبون في مساعدته للخروج من الأزمة.

أثار مصير الشحنة الإيرانية جدلا في بيروت، فتجارة إيران بالمنتجات النفطية تخضع للعقوبات الأمريكية.. وجرى الحديث عن تفريغ الناقلة في ميناء بانياس السوري، ما يترتب عليه نفقات إضافية ومشكلة لوجستية.

وخشية من أن تستهدف إسرائيل الناقلة الإيرانية، حذرها زعيم حزب من أن الهجوم على الناقلة سيعد تهديدا مباشرا للبنان. كما طالب باستثناء لبنان من العقوبات، والسماح له بالحصول على النفط الإيراني والقيام بمعاملات مع دمشق، على غرار الامتياز الذي تمنحه الولايات المتحدة للعراق للحصول على موارد الطاقة من إيران. ومن القسوة رفض طلب اللبنانيين على خلفية أزمتهم، مع أن ذلك سيقلل من ضغط عقوبات واشنطن على طهران. أي أن حسن نصر الله نجح في دفع الولايات المتحدة إلى الجدار. ويرى الخبراء أن حزب الله سيفوز، بصرف النظر عما إذا كان الوقود سيدخل لبنان أم لا. ففي حال الفشل سينقل المسؤولية عن مشاكل اللبنانيين إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وليس مستغربا تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للصحفيين الأجانب، الأربعاء، بأن لا مصلحة لإسرائيل في "انهيار لبنان" وتريد أن ترى هذا البلد مستقرا.

ونقلت وسائل الإعلام اللبنانية قول السناتور الديمقراطي الأمريكي كريس مورفي، بعد لقائه المسؤولين في بيروت: "أي وقود يُنقل عبر سوريا يخضع للعقوبات، وواشنطن تبحث عن طريقة للقيام بذلك بلا عقوبات". علما بأن خيار المساعدة الذي تعرضه واشنطن على اللبنانيين يمر عبر سوريا.. وفور إعلان زعيم حزب الله عن إرسال الناقلة الإيرانية، وعدت السفيرة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، بمساعدة أمريكية في تنفيذ مشروع توريد الغاز المصري إلى محطات الكهرباء اللبنانية عبر الأردن وسوريا.. وهكذا، تكون الولايات المتحدة قد دخلت في سباق مع حزب الله، على من يساعد لبنان بشكل أفضل.

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