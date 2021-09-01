السلام في ليبيا دونه الصراع الداخلي والقوات الأجنبية

تحت العنوان أعلاه، كتب راويل مصطفين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تعقد الوضع في ليبيا مع اقتراب موعد الانتخابات، وحديث عن إعداد حفتر نجله صدام لدور سياسي كبير.

وجاء في المقال: استضافت العاصمة الجزائرية اجتماعا لوزراء خارجية دول جوار ليبيا وممثلي المنظمات الدولية.

حضر الاجتماع وزراء خارجية كل من الجزائر ومصر وتونس والسودان والنيجر وجمهورية الكونغو وتشاد وليبيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في الاتحاد الإفريقي بانكول أديوي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

عقد الاجتماع في الجزائر على خلفية احتدام الوضع مؤخرا في ليبيا. ويشير المراقبون إلى عدة أسباب لتفاقم الحال. فأولاً، فشلت حتى الآن محاولات تطبيع العلاقات الشخصية بين القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر من جهة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية عبد الحميد دبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من جهة أخرى؛ وثانيا، تشعر البلاد بالقلق من تصريحات حفتر المتكررة حول استعداده لإطلاق العنان للأعمال القتالية مرة أخرى؛ وثالثا، تعذر الاتفاق على انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

إلى ذلك، فمن المحتمل أن حفتر يعد ابنه صدام للانتخابات، بدلاً من شن حملة جديدة على طرابلس. على أية حال، تحدثت الصحيفة البريطانية "ميدل إيست مونيتور"، من جديد عن اتصالات سرية جرت في أغسطس بين صدام حفتر ومسؤولي استخبارات إسرائيليين لم تذكر أسماءهم.

وفقا لمحللي الصحيفة، يبحث القائد العام للجيش الوطني الليبي بهذه الطريقة عن إمكانية التواصل مع الغرب. فمن ناحية، يؤمن حفتر نفسه لاحتمال قطع "اللجنة الانتخابية" الليبية الطريق على مشاركته في الانتخابات، بسبب ازدواج جنسيته (الأمريكية والليبية) وعدم رغبته في التقاعد من الخدمة العسكرية؛ ومن ناحية أخرى، يقدم شخصية يمكن أن تواجه سيف الإسلام، نجل الدكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي.

إذا فاز صدام حفتر في الانتخابات، فسيكون للإسرائيليين، وفقا للصحيفة البريطانية، الحق في توقع تحسّن العلاقات بين ليبيا والدولة اليهودية.

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