ما خطر "اتحاد الدول التركية" الذي أنشأته أنقرة على روسيا؟

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي أكسيونوف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول مواجهة قادمة مع تركيا، على موسكو الاستعداد لها.

وجاء في المقال: يؤدي نشاط تركيا المتزايد، بقيادة رجب طيب أردوغان، إلى خلق واقع جيوسياسي جديد. ففي الخريف، قد يظهر عمليا "اتحاد الدول التركية". هذا الاسم سيطلق على المجلس التركي في قمته الثامنة في اسطنبول في نوفمبر. وهكذا، ستتحول هذه المنظمة التنسيقية إلى شيء أكثر أهمية من الناحية السياسية.

وليس لتكتل الجمهوريات السوفيتية السابقة الجديد إلا أن يقلق موسكو، لأن الحديث يدور عن حلفاء روسيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وفي الصدد قال رئيس قسم آسيا الوسطى وكازاخستان في معهد بلدان رابطة الدول المستقلة أندريه غروزين:

تطلعات عموم تركيا، بالنسبة لغالبية السكان في آسيا، ليست واضحة تماما.

بلدان آسيا الوسطى تغازل الأتراك، لكن لن يقوم أحد ببناء طوران العظيم.

أمر آخر أن هذه الدول تحاول في الحوار مع روسيا استخدام العامل التركي على أكمل وجه. إنه بازار آسيوي مألوف.

ومع ذلك، هناك انطباع بأن موسكو لا تولي مشروع أردوغان الجيوسياسي الأهمية اللازمة.

سلطاتنا لا تستجيب، لأنها تدرك أن تركيا تفتقر إلى مورد جاد يمكن أن تعرضه على آسيا الوسطى. فينبغي أن يكون هناك إما مورد طاقة، أو مورد اقتصادي، أو مورد للقوة الناعمة.

في العنصر الأخير، سيكون علينا أن نتنافس مع الأتراك. هناك مدارس ثانوية تركية، ومعاهد، يجري تقديم منح. هناك محاولات لتجنيد النخب من خلال البرامج الثقافية والعلمية. لقد اختاروا هذا الاتجاه بشكل صحيح، مدركين أنهم لا يستطيعون منافسة روسيا في الاقتصاد، وفي المشاريع الكبيرة. والثقافة لا تتطلب نفقات كبيرة، خلاف الطاقة والتعدين وبناء الآلات. هذا نهج هادف. لا يعني ذلك أن روسيا تتخلف هنا، لكن الأتراك يتحركون بشكل أسرع.

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