نشرت "أوراسيا إكسبرت"، نص لقاء مع رئيس الجمعية الروسية لدراسات البلطيق، البروفيسور نيكولاي ميجيفيتش، حول الاستهتار بمصير اللاجئين على حدود أوروبا مع بيلاروس.

وجاء في اللقاء الذي أجرته ماريا ممزيلكينا: في الخامس والعشرين من أغسطس، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليتوانيا وبولندا بتقديم المساعدة للاجئين الذين تقطعت بهم السبل في المنطقة المحايدة على الحدود مع بيلاروس. وعلى الرغم من نداء الأمم المتحدة، ترفض فيلنيوس ووارسو قبول المهاجرين، وتتهمان مينسك باستخدام الوضع "كأداة في حرب هجينة". في الوقت نفسه، تعمل ليتوانيا بنشاط على الترويج لفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروس بسبب اللاجئين.

وفي اللقاء مع الصحيفة، قال البروفيسور ميجيفيتش:

يلاحظ أن ليتوانيا، منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، حتى لو عبرت بقرة الحدود بطريق الخطأ، تعلن على الفور لبروكسل أن هذه حرب هجينة ضد الاتحاد الأوروبي. بشكل عام، تجعل ليتوانيا من جميع مشكلاتها الداخلية مشاكل أوروبية، وهذا ما يزعج بروكسل، من دون شك. تحاول فيلنيوس المساومة على هؤلاء اللاجئين، لكن عددهم في الواقع أقل من أن يقلق بروكسل.

أولئك الذين يلتزمون "بقواعد اللباقة" لهم الحق في التحدث عن الحرب الهجينة، لكن ليتوانيا، التي تستضيف مقر المعارضة البيلاروسية السيدة تيخانوفسكايا، ليس لها الحق في لوم أحد على الحرب الهجينة لأنها هي التي بدأت هذه الحرب.

كل ما فعلته ليتوانيا بعد ذلك لا يعطيها الحق بالحديث عن أي نوع من الهجوم عليها. أولاً، استضافت مكتب تيخانوفسكايا؛ ثانياً، منحته مكانة شبه دبلوماسية؛ ثالثا، لا تعترف بـ لوكاشينكو رئيسا لبيلاروس، أي أنها قطعت على نفسها طريق الحوار مع مينسك.

لقد كتبت أنا والعديد من زملائي مباشرة: إذا كان لدى السلطات الليتوانية أي استياء من اللاجئين، فيمكنهم الاتصال بمكتب السيدة تيخانوفسكايا، لأنهم يعدونها رئيسة بيلاروس.

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