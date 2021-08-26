عثرت الولايات المتحدة على خصوم جدد في أفغانستان

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول انعدام ثقة خصوم طالبان بالرئيس بايدن، ودور روسيا المنتظر.

وجاء في المقال: بدأ جوزيف بايدن فجأة يتحدث عن أن تهديد للأمريكيين وعملية الترحيل من مطار كابول يشكله تنظيم الدولة الإسلامية وليس طالبان. فأعقب ذلك، على الفور، ردود من أمر الله صالح وأحمد مسعود، قائدي بنجشير، الخصمين الوحيدين لطالبان في أفغانستان اليوم. فكلاهما انتقد السياسة الأمريكية واتهم البيت الأبيض صراحة بالخيانة.

قائدا بنجشير، كما في السابق، يقولان بصوت واحد إنهما لن يلقيا السلاح، لكنهما في الوقت نفسه لا يرفضان إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طالبان. والآن، يعرض مسعود على روسيا التوسط في المفاوضات مع طالبان.

وفي الصدد، أعرب الأستاذ المساعد في قسم الأمن الدولي بكلية السياسة العالمية في جامعة موسكو الحكومية، أليكسي فينينكو، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا"، عن شكوكه في أن تقدم طالبان بشكل عام تنازلات جدية فيما يتعلق بتقاسم السلطة. فـ "طالبان، الآن، مبتهجة بالنصر، وهي غير مستعدة نفسياً للتفاوض مع الخاسرين. الأمر سيختلف إذا تورطت طالبان في المعارك. لكن حتى في ذلك الحين، من غير المرجح أن تتوسط روسيا في المفاوضات. بل تعد طاجيكستان وأوزبكستان واعدة أكثر في هذه الصفة. مسألة أخرى أن تنسقا موقفهما مع موسكو".

وسبق أن أعرب الكرملين، بشكل لا لبس فيه، عن رفض المشاركة في الشؤون الأفغانية بأي صفة كانت. لكن روسيا مستعدة لتنسيق أعمالها مع الدول الأخرى. والأربعاء، أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث تمت، بحسب الخدمة الصحفية للكرملين، "مناقشة المشاكل الأفغانية بالتفصيل".

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