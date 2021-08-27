آن أوان إيقافه: عدو مشترك يوحد إسرائيل والبلدان العربية

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير كولاغين، في "غازيتا رو"، حول إمكانية انضمام دول جديدة إلى تحالف إسرائيل مع الدول العربية ضد إيران.

وجاء في المقال: قال رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت إنه سيقدم في السادس والعشرين من أغسطس استراتيجيته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبالفعل، عشية لقائه بالرئيس الأمريكي في اليوم الموعود، كشف عن أوراقه قليلاً في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز. ومنها تبين أن إسرائيل تخطط لتشكيل تحالف جديد في الشرق الأوسط بمشاركة دول عربية، لم تسمها، لردع إيران.

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، نيكولاي سوركوف، لـ"غازيتا رو"، إن فكرة إقامة تحالف ضد إيران تدور في الأفق مؤخرا. ومن بين أبرز المرشحين للتحالف، ذكر بعض دول الخليج.

دول الخليج، بحسب سوركوف، تتخوف، مثل إسرائيل، من هيمنة إيران المحتملة في المنطقة ومن مكانتها النووية وتزايد عدم الاستقرار، لا سيما على خلفية تضاؤل ​​الوجود الأمريكي. يشعر الملوك العرب بأن الإيرانيين باتوا يتحكمون بالعراق، ومستمرون في التحكم بلبنان ويزيدون من نفوذهم في سوريا.

ولم يستبعد سوركوف أن تنضم المملكة العربية السعودية أيضا إلى التحالف. لكن سوف تسبقها إلى ذلك الدول التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل مؤخرا (في العام 2020، تم الاعتراف بإسرائيل رسميا من قبل الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب).

وأضاف سوركوف أن مصر، من الناحية النظرية، يمكن أن تنضم إلى التحالف، الذي يعد في الوقت نفسه ضامن أمن الأنظمة الملكية العربية وحليفها.

وعلى العموم، يمكن للتحالف الجديد إطلاق عملية جدية لتغيير ميزان القوى في الشرق الأوسط، حيث ستواجه إيران ضغوطا أكبر بكثير.

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