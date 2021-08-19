طالبان تعرض على سفير روسيا زيارة أي منطقة يريدها في كابول

نشر إيغور إيميليانوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، نص لقاء حول السبب الذي يجعل الروس لا يفرون من أفغانستان، وما إذا كانت السلطات الحالية في البلاد ستكافح تهريب المخدرات؟

وجاء في اللقاء: إليكم رأي مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، العقيد الاحتياطي سيميون باغداساروف، حول تطورات الأزمة الأفغانية وتأثيرها على روسيا.

ما الخطر الذي يتهدد روسيا من سيطرة طالبان على أفغانستان؟

سوف يعتمد كثير جدا من الأمور علينا بالذات. طالبان، محظورة في بلدنا، لكنها مستعدة لتحسين العلاقات مع روسيا. يتضح هذا من خلال ما قاله السفير الروسي في أفغانستان دميتري جيرنوف، الذي كان معي على الهواء أمس.

ما هي أسئلتنا لطالبان؟

هناك قضيتان رئيسيتان: مكافحة تهريب المخدرات وأن لا تتورط روسيا في صراع محتمل على الحدود الأفغانية الطاجيكية.

وهل من المهم بالنسبة لنا أن نقيم بسرعة علاقات طبيعية مع طالبان، التي ما زالت محظورة لدينا؟

أعتقد بأن الأمريكيين سيبذلون قصارى جهدهم لضمان عدم رفع طابع "المنظمة المحظورة" عن طالبان. الضغط على طالبان لن يتوقف. سيستمر الأمريكيون في الحديث عن "مراعاة حقوق الإنسان". لقد عانوا من هزيمة عسكرية وسياسية، والآن يريدون الانتقام من خلال الدبلوماسية.

ماذا ستكون أول أعمالنا في الجنوب؟

على سبيل المثال، سيكون من الضروري إرسال عشرات طائرات المساعدات الإنسانية إلى كابول، بشكل عاجل، لنظهر استعدادنا لتقديم المساعدة لشعب أفغانستان. ونحن نفعل الشيء الصحيح، بأننا نجري اتصالات، ونبدي استعدادنا للعمل مع قيادة الدولة التي ستثبت وجودها هناك.

ولذلك لم نجل أي شخص من سفارتنا، خلاف معظم الدول الغربية؟

ما نفعله صحيح. وقد أكد لي سفيرنا في كابول أمس أنه تواصل معهم، وتعهدوا بحماية السفارة الروسية، واقترحوا علينا: اختاروا أي منطقة في كابول، وسوف نرافقكم إليها. هم، الآن، يظهرون أقصى درجات الاحترام.

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