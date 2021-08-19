طالبان استعادت السلطة بمساعدة القوى العالمية

نشرت "نيزافيسيمايا غازيتا" مقالا حول سقوط حكومة أشرف غني في كابل، بنتيجة تواطؤ دولي.

وجاء في مقال فلاديمير سكوسيريف وغينادي بيتروف ودانيلا مويسيف:

خلاف التوقعات التي أعطت للحكومة الأفغانية بضعة أشهر أخرى من الوجود، وضعت طالبان نقطة النهاية في المواجهة مع أشرف غني. حوصرت كابل الأحد وبدأت سلطاتها مفاوضات الاستسلام. دون انتظار نهايتها، غادر أشرف غني البلاد. يمكن تفسير الانتصار السهل نسبيا الذي حققته طالبان، باستيلائها على الدولة بأكملها في غضون أسبوعين. وجدت حكومة غني نفسها مجردة من الدعم الأجنبي. لم تبق دول مستعدة لمحاربة طالبان بجدية. ولا يستبعد الخبراء إمكانية أن يكون هناك اتفاق دولي غير معلن لتسليم أفغانستان إلى أصحابها الجدد.

في تعليق لـ "انترفاكس"، افترض المدير العلمي لمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، الأكاديمي فيتالي نعومكين، أن يكون قد تم التوصل إلى اتفاق في وقت سابق بشأن وقف إطلاق النار، "بشأن تشكيل حكومة انتقالية، تشمل بعض عناصر النظام السابق". ووفقا له، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وراء هذا السيناريو.

وقال كبير الباحثين في معهد الدراسات الشرقية، فلاديمير سوتنيكوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "منذ البداية لم يكن هناك حديث عن تدخل روسي، خاصة وأن لممثلي روسيا اتصالات مع طالبان، وحتى السفارة لم تغلق. من المرجح أن يكون لموسكو موقف محايد مما يحدث في أفغانستان، خاصة مع استبعاد أن تتعدى طالبان على حدود دول آسيا الوسطى".

ويرى سوتنيكوف أن للصين موقفا مغايرا، فلديها اتفاقات مع طالبان، سوف تتكشف بعد التغيير النهائي للسلطة في أفغانستان.

وبحسب الخبير في جامعة فودان في شنغهاي، لين مينغوانغ، تتمتع الصين بميزة معنوية على كل من واشنطن وموسكو. فهي لم تقاتل الأفغان قط، ونهج الصين عملي: "كيف تديرون بلدكم أمر يخصكم. المهم أن لا تلمسوا الصين".

ويرى سوتنيكوف أن المهام الملحة أمام طالبان داخل أفغانستان، وليس خارجها. ففي السياسة الخارجية، ستحاول الحركة، في رأيه، التركيز على ما يسمى بالدول الإسلامية الشقيقة التي مولت بطريقة ما حركة طالبان: وقبل الجميع، قطر والمملكة العربية السعودية.

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