أمريكا تقارن المقاتلة الروسية "سو-35" مع مقاتلتها "رابتور إف-22"، فأيهما أقوى؟

كتب رومان تيوكافكين، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الميزات الفائقة للمقاتلة الروسية التي يجري الحديث عن الاستغناء عنها وتسليح الجيش بمقاتلات أقوى منها.

وجاء في المقال: تتميز المقاتلة الروسية متعددة الأغراض Su-35S من الجيل 4++ بخصائص مماثلة لمواصفات الطائرات المقاتلة الأمريكية من الجيل الخامس، بل وتتفوق عليها في بعض النواحي. هذا ما خلصت إليه المجلة الأمريكية National Interest. وفيها أن المقاتلة Su-35S (وفقا لتصنيف الناتو "Flanker-E")، والتي يخدم منها قرابة مائة طائرة في سلاح الجو الروسي، هي أفضل مقاتلة روسية من الجيل الرابع.

ولتبين قدراتها، قارنتها المجلة الأمريكية بمقاتلاتهم. وانتهت إلى "أن ما تتفوق به Su-35S عمليا على العديد من مقاتلات الجيل الرابع، بل والخامس، بما في ذلك F-22 Raptor، هو حمولتها الضخمة بشكل لا يصدق (8 أطنان)، وتنوع طيف أسلحتها".

بالإضافة إلى ذلك، تسلط المجلة الأمريكية الضوء على تعدد وظائف المقاتلة الروسية، فتقول: "بالإضافة إلى مهمتها الرئيسية، فالطائرة Su-35S مزودة بصواريخ مجنحة جو-أرض من نوع KH-31، Kh-35 ، Kh-59 ، بما فيها صواريخ من عائلة كاليبر. وقد أكدت Su-35S قدراتها عمليا في ظروف القتال.. في سوريا. كما قامت المقاتلة الروسية بتتبع واعتراض الطائرات الإسرائيلية التي دخلت الأجواء السورية ".

الاعتراض في هذه الحالة، يعني قدرة الطائرة على رصد الطائرات الإسرائيلية في الوقت المناسب وتحديدها واستهدافها بالرادارات. وعادة، بعد ذلك، تتوقف الطائرة التي انتهكت الأجواء عن القدرة على أداء مهامها القتالية.

ولكن المجلة الأمريكية تتوقع صعوبة أن يتحمل الاقتصاد الروسي أعباء تسليح الجيش بمقاتلة الجيل الخامسسو-57 عوضا عن سو-35، بحلول العام 2028، على الرغم من الحديث عن ذلك. لذا فإن لدى Su-35S فرصة كبيرة للبقاء في سلاح الجو الروسي لفترة طويلة جدا.

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