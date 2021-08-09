تكرار فيتنام: ماذا سيفعل الناتو بأفغانستان

تحت العنوان أعلاه، كتب أليكسي بوبلافسكي، في "غازيتا رو"، حول معضلة أمريكا في أفغانستان "كيف تخرج من البلاد وتبقى فيها" في الوقت نفسه.

وجاء في المقال: بعد قرار سحب قوات الناتو من أفغانستان، تواصل طالبان السيطرة على مزيد من الأراضي هناك. وبحسب آخر المعلومات، سيطر مسلحوها على أحد المراكز الإدارية الرئيسية في جنوب غرب البلاد.

في ظل هذه الظروف، تبدو مقاربة الولايات المتحدة للمشكلة والاستمرار في سحب قواتها غامضة إلى حد ما.

بحسب كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير فاسيليف، لا تزال واشنطن تفتقر إلى فكرة واضحة عما يجب أن تفعله بأفغانستان. وقال لـ"غازيتا رو": "الآن، تواجه الولايات المتحدة مشكلة تقليدية هي كيف تغادر أفغانستان وتبقى فيها في الوقت نفسه. لقد تم عمليا تحديد الاستراتيجية من قبل البنتاغون - إذا حنثت طالبان بوعودها، فإن الولايات المتحدة ستعود. هذا هو الوضع التقليدي: الحديث عن أن الحرب انتهت، وترك سبب للعودة".

لكن هناك مشكلة أخرى بحسب فاسيليف: فالحكومة في كابول يمكن أن تسقط بسرعة، وأن يتم القضاء بسرعة على جميع الأفغان المؤيدين لأمريكا، وفي هذا السياق، تدرك الولايات المتحدة أنها تخاطر بفقدان أفغانستان تماما.

ولكن "السؤال الأسوأ بالنسبة لواشنطن هنا، إذا أجرينا تشبيها بفيتنام، هو ماذا تفعل بالفراغ السياسي الذي سينشأ داخل أفغانستان. يمكن أن تشغله الصين أو دول آسيا الوسطى أو روسيا. ومن المحتمل أن تحضر موسكو في المنطقة مع الصين أو إيران، بما في ذلك كجزء من تحالف دولي ما. وهذا يخلق مشكلة للأمريكيين بحيث تصبح عودتهم شبه مستحيلة. ونتيجة لذلك، تجنح الولايات المتحدة من ضفة إلى أخرى، في إطار سياسة "المغادرة من أجل البقاء".

الأمريكيين الذين يحاولون إيجاد حل ما، من وجهة نظر فاسيلييف، مستعدون للتفاعل مع جميع الأطراف المهتمة داخل البلاد، سواء مع الحكومة الأفغانية أو مع طالبان، بحيث لا يضيع هباء ما أنفقته الولايات المتحدة هناك من قوى وموارد على مدى أكثر من 20 عاما.

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