سخونة سياسية أصابت أردوغان: كارثة قبل عامين من الانتخابات

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول قلق أردوغان من انعكاس الفشل في إخماد الحرائق على مستقبله السياسي.

وجاء في المقال: تتعرض الحكومة التركية، على خلفية استمرار الحرائق، لانتقادات بسبب سوء معدات مكافحتها أو غياب المعدات اللازمة لذلك. كما اتُهمت حكومة أردوغان ببطء الاستجابة والاضطراب في مواجهة حرائق الغابات في الأيام الأولى، قبل أن تمتد ألسنة النار إلى عشرات المواقع السكنية. وهذا يتناقض مع تصرفات الدول المجاورة في مكافحة الحرائق على أراضيها، والتي تكون فاعلة في الغالب عند مقارنتها بإجراءات السلطات التركية غير المفهومة، كما تلاحظ بلومبرغ.

الخطر بالنسبة لأردوغان هو أن عواقب الأزمة البيئية الحالية تقع على كاهله شخصيا. ففي السنوات الأخيرة، ركز سلطة الدولة بيديه، واكتسب سلطات إضافية على ضوء انتقال تركيا من نظام الحكم البرلماني إلى نظام حكم رئاسي. تتشخصن السلطة في البلاد بقوة، وترتبط جميع النجاحات والإخفاقات ارتباطا وثيقا برئيس الدولة شخصيا، الذي ما زال قائما على رأس السلطة منذ العام 2002.

وبحسب بلومبرغ، "أمرت هيئة مراقبة البث في تركيا القنوات التلفزيونية المحلية بالحد من تغطية أخبار الحرائق. ويبدو أن أردوغان يحاول إعادة توجيه الاهتمام العام من خلال تجديد الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة وتكرار حجته غير التقليدية بأن تكاليف الاقتراض المرتفعة تساهم في زيادة التضخم. وهو لا يزال يصر على أن الاقتصاد التركي يمكن أن ينمو، بحلول نهاية هذا العام، بأكثر من 7%. كل هذا يشير إلى أن أردوغان يشعر عمليا بالسخونة السياسية، على الرغم من أنه لا يزال هناك عامان على الانتخابات العامة المقبلة".

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