جماعة نظرية المؤامرة يربطون الاحتجاجات في كوبا بلقاح خارق صنع هناك

تحت العنوان أعلاه، كتب رينات عبدولين، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول عقار كوبي ضد فيروس كورونا قد يكون سببا لإثارة واشنطن اضطرابات في جزيرة الحرية.

وجاء في المقال: ولدت نظرية مؤامرة حول موجة الاحتجاجات المفاجئة في كوبا: ثمة لقاح ضد فيروس كورونا، يُزعم أن علماء كوبيين طوروه، جيد جدا بحيث يمكنه منافسة اللقاحات الأمريكية و "يسلب" سوق أمريكا اللاتينية من الولايات المتحدة. ولهذا السبب، كما يقولون، يريد الأمريكيون تغيير الحكومة في الجزيرة.

مشكلة الحكومة الكوبية في أنها، في ظل القيود الأمريكية الصارمة، لا تملك القدرة الكافية لإنتاج الكمية اللازمة من الدواء على الأقل لتطعيم سكانها. الاحتجاجات التي اندلعت في نهاية الأسبوع الماضي مرتبطة إلى حد كبير بذلك.

يؤكد عدد من وسائل الإعلام الأجنبية أن الاحتجاجات اندلعت بعد أيام قليلة فقط من إعلان الحكومة الكوبية أن فاعلية العقار المحلي المسمى Soberana أي "سيادية"، بناءً على نتائج التجارب السريرية ضد فيروس كورونا على مرضى يعانون من أعراض كوفيد-19، بلغت حوالي 91%.

وعلى ذلك، يربط بعض المحللين السياسيين، بما في ذلك عبر قنوات روسية فدرالية، نصاعد الحملة المناهضة للحكومة التي اندلعت نهاية الأسبوع الماضي في كوبا حصرا بوباء فيروس كورونا و"سباق اللقاحات". وفي رأيهم، الولايات المتحدة، التي تتخلف بشكل واضح في تطوير أدوية من صنعها، تحاول الآن التخلص بشكل مبتذل من منافستهم المحتملة، فتؤجج المزاج الاحتجاجي بين الكوبيين.

ولكن مدير معهد الدراسات السياسية، سيرغي ماركوف، استبعد في حديثه لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس"، أن يكون هذا الدافع سببا لتدخل الإدارة الأمريكية الحالية.

وكما أكد لـ "موسكوفسكي كومسوموليتس"، فإن الولايات المتحدة لديها بالفعل رغبة جادة في الترويج للقاحاتها في الأسواق العالمية، لكن الصراع في هذا السياق يدور بين الشركات الطبية، ولا يمتد إلى العلاقات بين الدول".

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