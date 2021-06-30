جنرال روسي يتحدث عن احتمال أن تؤدي مناورات الناتو في البحر الأسود إلى حرب

تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الأسباب التي تمنع نشوب حرب بين الغرب وروسيا على الرغم من الاحتكاكات الخطيرة بين قواتهما.

وجاء في المقال: بعد قمة جنيف بين الرئيسين الروسي والأمريكي، توقع كثيرون أن تتراجع كثيرا التوترات في علاقاتنا مع الغرب الجماعي. ولكن ذلك، لم يحدث. لم تقلص الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي نشاطهما العسكري بالقرب من الحدود الروسية. مثال على ذلك مناورات حلف شمال الأطلسي Defender of Europe و Sea Breeze. فهل يمكن أن تؤدي مثل هذه المناورات إلى حرب فعلية بين روسيا والحلف؟

عن هذا السؤال أجاب نائب رئيس مجلس الشؤون الدولية الروسي ورئيس مركز الدراسات السياسية في روسيا يفغيني بوجينسكي، فقال:

نعم، هناك مقولة مفادها أن كل الأعمال العدوانية والهجمات التاريخية غالبا ما بدأت تحت ستار المناورات. في البداية مناورات، وبعدها تبدأ الأعمال الحربية الحقيقية. لكن يمكنني القول بثقة، بناء على محادثاتي مع شركائنا الأجانب: لا أحد يريد الحرب مع روسيا. صدقوني. فلا الولايات المتحدة ولا حتى بريطانيا، على الرغم من كل تصرفاتها الغريبة، ناهيكم ببقية الأوروبيين، يريدون ذلك.

وأوضح بوجينسكي ما تقوم عليه ثقته:

أي نزاع مسلح بين القوات المسلحة الروسية والولايات المتحدة سرعان ما سيخرج عن السيطرة. التصعيد، أمر لا مفر منه. ولا يمكن لأي بلد أن يتحمل رفاهية الهزيمة. فمثل ذلك سينتهي بكارثة عالمية على الأرجح، مع دمار الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي. الجميع يدرك ذلك جيدا. لذلك، فإن كل هذه التصرفات والحوادث والتحليقات والاحتكاكات الخطيرة، نعم خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم، لكن لن تكون هناك حرب حقيقية تحت ستار المناورات. لدي قناعة عميقة بذلك في الوقت الحالي.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب