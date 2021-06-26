كيف سيؤثر انتخاب رئيس جديد لإيران في مصير الصفقة النووية

كتب كيريل سينين، في "إزفيستيا"، حول دلالات رفض طهران التواصل المباشر مع بايدن وإعلانها عن الاستعداد لإنعاش الصفقة النووية.

وجاء في المقال: قد يعدل انتهاء الجولة من المفاوضات حول مصير الاتفاق النووي مع إيران، والتي انتهت دون نتائج واضحة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية الإسلامية الجدول الزمني للجهود الهادفة إلى إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. يؤكد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي أن بلاده مستعدة للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لكنه في الوقت نفسه يرفض الاتصالات الشخصية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وعد حتى قبل الانتخابات بوضع إعادة الاتفاقات مع طهران في المجال النووي ضمن أولويات سياسته الخارجية.

وكما يشير الخبير السياسي فرهاد إبراهيموف، "يمكن لرئيسي، بالطبع، أن يدلي بتصريحات قاسية تجاه الشركاء الغربيين، ولا سيما الأوروبيين، الذين، في رأيه، لا يبذلون أي جهد لإعادة الأمريكيين إلى الصفقة النووية". لكن في الوقت نفسه، فإن الرئيس المنتخب "سيتصرف بحذر ولن يدخل في مشاكل، حتى لا يعطي الأمريكيين والأوروبيين سببا للتخلي عن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة". فمن مصلحته الوصول إلى اتفاق، وهذا ضروري قبل كل شيء للانفراج في المجتمع الإيراني نفسه، الذي يعاني الآن وضعا صعبا. بالإضافة إلى ذلك، بحسب إبراهيموف، فإن عودة جميع المشاركين إلى خطة العمل الشاملة المشتركة تمنحه نقاطا سياسية إضافية، فـ"إذا فعل المحافظون ذلك، فسيكونون بإمكانهم الإشارة إلى فشل محاولات الإصلاحيين والقوى المعتدلة في تحقيق هذا الهدف".

وفقا لـ إبراهيموف، حتى لو عاد الأمريكيون إلى الاتفاق النووي قبل نهاية أغسطس، الموعد المقرر لتنصيب رئيسي، فلن يتمكن الرئيس الحالي (روحاني) من كسب أي نقاط من ذلك.

و"حتى لو عادت الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن هذا بالتأكيد لن يعطي أي مزايا لروحاني أو للإصلاحيين في السنوات الأربع أو الخمس المقبلة. فالمحافظون، الذين سيشغلون جميع فروع السلطة، التشريعية والقضائية والتنفيذية، سينسبون هذا النصر لأنفسهم: فكما لو أن الأمريكيين خافوا من عودتهم إلى السلطة فعادوا إلى الاتفاق النووي، أي ليس بفضل روحاني إنما رغما عنه".

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