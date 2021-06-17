خبير في الكذب: بايدن يحتاج إلى حاشية للشعور بالقوة وبوتين لا

تحت العنوان أعلاه، كتب أوليغ آدموفيتش، في "كومسومولسكايا برافدا"، عن رأي خبراء في لغة الجسد والفراسة حول قوة حضور الزعيمين، بعد تأملهم فيديو عن بداية اللقاء بينهما.

وجاء في المقال: في السادس عشر من يونيو، بدأ الحدث السياسي الرئيس لهذا العام في جنيف. فقد التقى فلاديمير بوتين وجو بايدن في فيلا لا غرانج بجنيف. جرى الجزء الأول من المحادثات خلف أبواب مغلقة. ولا نعرف ما الذي تحدث عنه الزعيمان، لكن بمساعدة خبراء لغة الجسد، حاولنا قياس عزيمتهما.

فقال الموظف السابق في الإدارة الرئيسية لمكافحة الجريمة بالمكتب المركزي الروسي للتحقيق، أرتيوم بافلوف:

في البداية، كان بايدن في وضع انغلاق، فقد وقف وغطى بيديه أهم ما لديه. وكان يمكن ملاحظة أنه متوتر.

وقالت عالمة الفراسة ايرينا كورشاكوفا:

بدا بوتين أكثر ثقة. لنأخذ اللحظة التي مد فيها بايدن يده لمصافحته. تظاهر رئيسنا في البداية بأنه لم يره، ومن الواضح أنه مط الوقت، وبعد ذلك - وفقا لشروطه الخاصة - مد يده.

ولاحظ بافلوف أن بايدن، عندما جلس الرئيسان في مكتبة الفيلا، حيث سيجري الجزء المغلق من المفاوضات، راكب ساقيه، خلاف بوتين الذي أراحهما.

ولاحظ خبير لغة الجسد أن بايدن كان يعبث بقطعة من الورق أثناء التقاطه صورة في مكتبة الفيلا، فقال:

بايدن، تنقصه الثقة. فقصاصة من الورق تشكل سندا له. لو كان هناك أشخاص قريبون منه، للجأ إليهم بالتأكيد. يحتاج بايدن إلى حاشية ليكون قوياً.

بينما، بحسب كورشاكوفا لا يحتاج بوتين إلى أشخاص إضافيين لهذا الغرض.

تفصيل آخر مثير للفضول: بايدن يجلس على يمين بوتين. بلغة البروتوكول الدبلوماسي، هذا يعني أن صاحب البيت هو رئيس روسيا. يكون الرئيس دائما على يسار الضيف.

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