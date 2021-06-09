بكين لا تستبعد حلا صاعقا للصراع مع الولايات المتحدة

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول نقلة نوعية في الخطاب الصيني بخصوص ضرورة ردع واشنطن.

وجاء في المقال: نشرت الصحيفة اليومية الصينية التي تصدر باللغة الإنكليزية "غلوبال تايمز"، افتتاحية يوم السابع والعشرين من مايو موقعة باسم رئيس تحريرها، هو شيجين، بعنوان "مزيد من الصواريخ النووية والرؤوس الحربية أسس الردع الاستراتيجي لأمريكا". وهذه الصحيفة مرعية الحزب الشيوعي الصيني، وتروج لمصالحه بين سكان الكوكب الناطقين بالإنكليزية.

ومن مقال هو شيجين، أن " الولايات المتحدة تعمل باستمرار على بناء أدوات للردع الاستراتيجي للصين. في هذا الصدد، أود أن أذكّر مرة أخرى بأننا نواجه العديد من القضايا الملحة، ومن بينها مكان خاص تشغله مهمة بناء ترسانة جيش التحرير الشعبي الصيني بسرعة من حيث من عدد الرؤوس الحربية النووية الجاهزة للاستخدام، وكذلك الصواريخ العابرة للقارات "دونغفنغ 41" (DF-41) القادرة على توجيه ضربات بعيدة المدى وتتميز بحماية كبيرة. يجب أن يكون هذا هو الأساس للردع الاستراتيجي للولايات المتحدة. يجب أن نستعد لحل سريع للصراع بين الصين والولايات المتحدة".

وفق تقديرات البنتاغون لدى جيش التحرير الشعبي حوالي 200 رأس نووي محمولة على مجموعة صواريخ عابرة للقارات، أرضية وبحرية التموضع. وقد تم الحفاظ على هذا العدد طوال عقود انطلاقا من مفهوم "الحد الأدنى الكافي" الذي حددته القيادة السياسية العليا في البلاد.

بناء على مقال هو شيجين، أدركت بكين أخيرا فشل السياسة السابقة المتمثلة في "الحد الأدنى من الردع". وتحاول القيادة الحالية أن تقلص بأسرع ما يمكن تخلفها النوعي والكمي المعترف به عن الولايات المتحدة في مجال الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

ويختتم رئيس تحرير غلوبال تايمز مقالته بالتالي: "يجب أن نستخدم قوتنا لإعادة واشنطن إلى رشدها وضبطها عن اتخاذ خطوات محفوفة بالمخاطر على أساس أنها ستؤدي إلى عواقب لا يستطيع الأمريكيون تحملها".

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