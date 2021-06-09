تركيا تكشف عن مخطط تدمير "الدفاعات الجوية الروسية"

تحت العنوان أعلاه، كتب أرتيمي شارابوف، في "موكوفسكي كومسوموليتس"، حول عدم نزاهة الأتراك في الحديث عن كفاءة طائراتهم المسيّرة بالتوازي مع التقليل من شأن الدفاعات الجوية الروسية.

وجاء في المقال: أصبحت معروفة تلك الاستراتيجية التي مكّنت الجيش الأذربيجاني من تعطيل أنظمة الدفاع الجوي الأرمينية خلال الحرب الأخيرة في ناغورني قره باغ. فقد نشرت وسائل الإعلام التركية مخططا لأعمال مشغلي طائرات بيرقدار التركية المسيرة والتي ألحقت أكبر الخسائر بالقوات الأرمينية. وفي الوقت نفسه، تشير الأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت إلى أن هده الطائرات المسيرة استهدفت "الدفاعات الجوية الروسية".

وقد علق الخبير العسكري ألكسندر ميخائيلوفسكي على تكتيكات الطائرات التركية المسيرة، لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس"، بالقول:

جمهورية ناغورني قره باغ كانت مسلحة فقط بأنظمة الدفاع الجوي السوفيتية القديمة "أوسا" و "ستريلا" المعروفين للعالم أجمع. وكان الأتراك في حاجة إلى إعلان النصر على خصم جدي. هناك، بالطبع، عنصر المنافسة غير النزيهة في سوق التكنولوجيا العسكرية. هذه هي الطريقة التي يصنعون بها صورة لمنتجهم للزبون المحتمل كأنه "السلاح المعجزة". وبكل ضمير، يمكن القول إن منظومة "بانتسير" الروسية بالنسبة للأتراك، أشبه بعظمة في حلقهم. ففي ليبيا، بسبب "بانتسير" التي نقلتها الإمارات إلى هناك فقدت تركيا ما يقرب من 20 طائرة مسيرة. هذه الأرقام المؤكدة فقط، فبعض المصادر تتحدث عن 40 بل أكثر. بالطبع، يريدون جعل العدو يدفع ثمن مثل هذه الإخفاقات. لذلك هم يلعبون في تشكيل الصورة. الورق يتقبل كل شيء، والشبكة أكثر من ذلك. ولكن هناك سؤال بسيط: يا شركاءنا الأعزاء، لماذا، إذن، تشترون هذا المنتج الروسي الرديء عديم القيمة لجيشكم؟ ولماذا تحتاجون إلى إس-400؟ باختصار، هذه الحملة العسكرية الدعائية التركية تناقض نفسها.

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