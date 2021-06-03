احذروا من أجندة إسرائيل والولايات المتحدة والصين في جنوب شرق آسيا

مع العديد من حوادث التعدي على الحدود الماليزية البرية والبحرية والجوية، هل ماليزيا بشكل خاص وجنوب شرق آسيا بشكل عام ميدان هيمنة جيوسياسية للقوى العظمى خاصة أمريكا والصين؟

تواجه ماليزيا عمليات اقتحام لحدودها بأشكال مختلفة. التهريب والاتجار بالبشر وتعدي الصيادين الأجانب والإرهابيين من الدول الأجنبية والقتلة وكذلك العمليات العسكرية الجوية الأجنبية، وهذا لا يشمل سرقة البيانات الوطنية الضخمة التي تهدف إلى تخريب الاقتصاد والأمن القومي.

آخرها هو اختراق القوات الجوية لجمهورية الصين الشعبية (PLAAF).

وتجري المناقشة حول سبب سماح الحكومة الماليزية لطائرات المخابرات الإسرائيلية بدخول المجال الجوي الماليزي قبل أيام قليلة، بينما نفذت القوات الجوية الصينية في أقل من أسبوع عملية اختراق للمجال الجوي الماليزي بواسطة 16 طائرة عسكرية صينية.

من الواضح أن هذه الحادثة ليست عرضية، وأنها عملية جيدة التخطيط ولها تداعيات تنتظرنا.

كشفت القوات الجوية الماليزية (RMAF) عن 16 طائرة مشبوهة في المجال الجوي لـ MMZ (المنطقة البحرية الماليزية) وحاولت اعتراضها عن طريق الاتصال بالطائرات لتعريف نفسها ولكن تم تجاهلها حتى أرسلت RMAF طائرات اعتراضية للتعرف بصريا على الطائرات الصينية.

الفترة الزمنية القصيرة التي دخلت فيها طائرة غير مدنية المجال الجوي للبلاد، وطائرة استخبارات إسرائيلية باسم أنظمة الطيران المدني، والتدخل المتعمد لسلاح الجو الصيني دون إذن يستلزم فتح تحقيق مفصل.

تواجه المنطقة حاليا نزاعات إقليمية بين العديد من البلدان بما فيها الصين، بشأن مطالبات الجزر والحدود البحرية في بحر الصين الجنوبي.

ودفعت حوادث تواجد السفن الصينية في المياه المتنازع عليها إلى رد الولايات المتحدة، وأشار ذلك للرئيس الصيني إلى أن هذه الممارسات تهدد الاستقرار الإقليمي.

على أي حال، فإن منطقة الآسيان ليست خالية من تأثير القوى الخارجية. باسم الدفاع عن السلام والمصالح الوطنية، يبدو أن القوى العظمى تستعد لتحويلها إلى ساحة معركة.

وهذا هو السبب في أن حادثة غزو المجال الجوي من قبل القوات الجوية الصينية يجب أن ينظر إليها من منظور الأبعاد الجيوسياسية الإقليمية التي تشمل السؤال: من يريد أن يحكم المنطقة؟

بينما تمتلك الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في الفلبين وتسعى إلى إقامة تعاون عسكري ثنائي ومتعدد الأطراف بين الولايات المتحدة ودول الآسيان، فإن هدفها الرئيسي هو تحقيق التوازن مع النفوذ الصيني والحفاظ على الدفاعات الأمريكية في المنطقة.

ماليزيا معرضة للهيمنة الجيوسياسية لأمريكا والصين. بعض الدول الأعضاء في الآسيان قريبة من أمريكا وبعضها قريب من الصين. غالبا ما تكون العلاقات الأمنية والاقتصادية هي الاعتبار.

نحن نرى أن الآسيان التي تشتهر بمبادئها Zopfan (منطقة السلام والحرية والحياد)، لكنها لم تعد من الناحية العملية.

غالبا ما تضع العلاقات الثنائية والتعاون بين كل دولة والقوى العظمى المبادئ جانبا. غالبا ما تضع العلاقات مع القوى العظمى المصالح الاقتصادية والأمنية قبل الآخرين.

انتقاد ما تفعله قوة عظمى يتم عادة من خلال القنوات الدبلوماسية. لذا، فإذا كان سيتم إصدار أي تعبير عام، فهو فقط للتعبير عن القلق، لا أكثر.

هكذا ترتبط مصالح إسرائيل بالمنطقة. في آسيان، توجد سفارات إسرائيلية في ميانمار وتايلاند والفلبين وكمبوديا وفيتنام وسنغافورة.

من خلال وجود علاقات قوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تتشابك مصالح إسرائيل في الآسيان مع المصالح الأمريكية في المنطقة.

ستأخذ إسرائيل العلاقة العسكرية بين أمريكا وآسيان في الاعتبار، ولهذا السبب، فإن السفارات الإسرائيلية الست في الآسيان نشطة للغاية في إجراء الأعمال الاستخبارية من خلال الموساد الإسرائيلي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

مع رغبة إسرائيل التوسعية، ستراقب إسرائيل موقف الدولتين المسلمتين المؤثرتين، ماليزيا وإندونيسيا.

محاولات جر هذين البلدين للاعتراف بإسرائيل من خلال اتفاقية تطبيع ستتم متابعتها بشكل مستمر.

شهدت البلدان الصغيرة والمتوسطة الحجم في الآسيان تغييرات جغرافية استراتيجية كبيرة بعد حقبة الحرب الباردة وصعود نفوذ الصين.

يتعين على دول الآسيان الاختيار بين معارضة الصين أو الوقوف إلى جانب بكين وفي الوقت نفسه تعديل العلاقات مع القوى العظمى الأخرى.

اختيار ثنائية بين التواطؤ أو التوازن مع أمريكا أو الصين سوف تتجنبها دول الآسيان. عادة الاعتبارات الاقتصادية لها الأسبقية على الآخرين.

تحتاج ماليزيا إلى أن تكون ذكية في تحديد موقعها في السياسات الجيو استراتيجية للمنطقة.

إن القدرة على صياغة سياسة بشأن العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة لا ينبغي أن ينظر إليها فقط من قبل الحكومة.

محمد عزمي عبد الحميد

المصدر: صحيفة "New Straits Times" الإندونيسية

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