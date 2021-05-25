الغرب يريد معاقبة روسيا على حادثة رحلة Ryanair في مينسك

تحت العنوان أعلاه، كتبت نتاليا ماكاروفا وايلينا ليكسينا، في "فزغلياد"، حول التطورات الخطيرة المحتملة لدفع طائرة Ryanair على الهبوط واعتقال السلطات البيلاروسية معارضا كان على متنها.

وجاء في المقال: أدى الهبوط الاضطراري لطائرة Ryanair في مينسك وما تلاه من اعتقال مؤسس قناة تيليغرام Nexta المعارضة في بيلاروس، رومان بروتاسيفيتش، إلى ردة فعل حادة للغاية من الغرب. فهم لا يصدقون ما قيل عن وجود قنبلة، ويخططون لحظر الرحلات الجوية فوق بيلاروس وفرض عقوبات جديدة عليها. زد على ذلك، ففي لندن يرون "يد موسكو" فيما حدث، ولذلك يحثون على معاقبة روسيا أيضا.

وقد صرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بأن لندن ستدرس إمكانية فرض عقوبات على السيل الشمالي-2. كما دعا البرلمان البريطاني إلى فرض عقوبات على خط أنابيب الغاز "يامال- أوروبا". لكن المستهدف الرئيس بالتهديدات حتى الآن هو بيلاروس، التي قد تواجه عقوبات مستهدفة ومقاطعة كاملة لطيرانها المدني من قبل الغرب.

وفي الصدد، قال رئيس تحرير بوابةAvia.ru ، الخبير في مجال الطيران رومان غوساروف، لـ"فزغلياد": "من وجهة نظر معايير الطيران والقواعد الدولية، لم تنتهك بيلاروسيا أي شيء. على العكس من ذلك، وفت مينسك بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي. بيلاروس ملزمة، بوصفها عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي، إذا كان لدى استخباراتها بالفعل معلومات تفيد بأن الطائرة والركاب في خطر، باتخاذ جميع التدابير لضمان السلامة ومنع هجوم إرهابي محتمل". لذلك، بحسب غوساروف، من وجهة نظر رسمية، لا يمكن أن تكون هناك شكاوى ضد مينسك.

وأضاف: "لكن هناك عنصرا سياسيا في هذه الحالة. فمؤسسات القانون الدولي في السنوات الأخيرة يجري تدميرها بسرعة كبيرة ويجري اعتماد قواعد مختلفة على أساس حق الأقوياء. لذلك، ستتعرض منظمة الطيران المدني الدولية لضغوط سياسية جدية، ولا أستبعد أي تطور للوضع".

وأشار إلى عدم تسجيل سوابق للاستبعاد من هذه المنظمة الدولية، ولكن إذا أراد المجتمع الدولي إغلاق أهم طريق عبور فوق بيلاروس والتحليق حولها، وإنفاق أموال إضافية على ذلك، فيمكنه عزلها.

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