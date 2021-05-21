لقاء لافروف وبلينكن أكد الشرخ في الإدارة الأمريكية

تحت العنوان أعلاه، كتبت ايلينا ليكسينا، في "فزغلياد"، حول جماعات متضاربة المصالح تحكم أمريكا، يصعب على روسيا التعامل معها.

وجاء في المقال: استضافت عاصمة أيسلندا أول اجتماع مباشر بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

وبعد المحادثات، قال وزير الخارجية الأمريكي إن الغرض من اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ريكيافيك كان "اختبار اقتراح" علاقات أمريكية روسية أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ.

وبحسب الباحث السياسي في الشؤون الأمريكية دميتري دروبنيتسكي، "يمكن القول إن الطرفين تبادلا وجهات النظر بطريقة ودية وانفصلا. وأنا لا أفهم ما الذي كان يمكن تحقيقه من الاجتماع في هذه المرحلة، سوى مناقشة القمة المحتملة بين جو بايدن وفلاديمير بوتين".

وأضاف دروبنيتسكي لـ"فزغلياد": "إلى ذلك، فمن سينظم القمة هما مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف. ومن المقرر أن يلتقيا في الأيام المقبلة في إحدى المدن الأوروبية. والمسألة ليست في أن السياسيين لا يثقون بالدبلوماسيين، بل في أن بلينكين أُبعد عن هذه المهمة بسبب موقفه المتشدد من روسيا. نعم، هو بصفته وزيرا للخارجية، يمكنه التحدث إلى لافروف، لكنه في الوقت نفسه يجسد الكتلة الأكثر تشددا في الولايات المتحدة".

وختم دروبنيتسكي بالقول: "بشكل عام، أكد هذا الاجتماع مخاوفي من الانقسام وانعدام الوحدة في الإدارة الأمريكية. لذلك، عندما نقول إن حوارا جرى بين روسيا والولايات المتحدة، فإننا نعني في الواقع أن روسيا تحدثت مع ممثل إحدى (عشائر) إدارة واشنطن المنقسمة. قريباً سيتحدث باتروشيف إلى ممثل عشيرة أخرى. ليس الأمر سهلاً على دبلوماسيينا، لأننا يجب أن نتذكر أنهم لا يتحدثون مع إدارة واحدة، إنما مع عشائر تعارض بعضها البعض. وهنا المشكلة".

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