سلاح جديد يقتل الفلسطينيون والإسرائيليون به بعضهما بعضا

تحت العنوان أعلاه، كتب فيدور دانيلتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول انسداد الأفق أمام الوضع في فلسطين.

وجاء في المقال: المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين مستمرة. لأول مرة منذ عقود تنفجر الصواريخ في شوارع تل أبيب وتدمر الطائرات الإسرائيلية مبان بأكملها في قطاع غزة.

وبحسب الخبير العسكري أليكسي فاليوجينتش، فإن الوضع في فلسطين في "مأزق" حيث لا يستطيع أي من الطرفين إجبار الآخر على السلام. وقال:

بشكل عام، يجب أن نعترف بأن حماس احتلت موقعا مثاليا في المواجهة مع أحد أعلى الجيوش تقنية في العالم. فأسبوع من قصف غزة، وإن يكن قد أثر على استعداد الحماسيين القتالي، فبشكل محدود فقط.

ولم يتوقف القصف من غزة، فبالأمس مثلا شب حريق على مدار أربع وعشرين ساعة تقريبا. قد يبدو هدم الطيران الإسرائيلي للمباني مثيرا للإعجاب بالنسبة للدعاية المحلية، لكن ردة الفعل الدولية على مثل هذه الأعمال اللاإنسانية كانت سلبية بشكل حاد. فمثلا، رفض عمال الموانئ في ليفورنو الإيطالية تحميل سفينة متجهة إلى إسرائيل. وهكذا، فحماس تنتظر ضغوطاً خارجية على إسرائيل لإجبارها على السعي لتسوية. وأكرر أن الحركة نفسها تتكبد خسائر محدودة وحتى الآن يمكنها عدم الالتفات إلى حياة السكان المحليين.

فعلى الرغم من صعوبة الوضع في غزة، فإن السكان المحليين سيحقدون على إسرائيل أكثر. وبالنسبة لحماس هذا سواء. وهناك أمر واضح هو أنها لا تستطيع القضاء على الجيش الإسرائيلي. إذن، حالة من الجمود. أمر آخر هو أن المعارضة في إسرائيل تنتقد العملية الحالية. لذا فإن السؤال هو من الذي سيضطر إلى التراجع عن طريق الضغط من الداخل أو الخارج، حماس أم إسرائيل؟ لا يمكن للأسلحة أن تحل المشكلة هنا.

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