الانتخابات الرئاسية في إيران ستسجل نصرا للصقور

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول استطلاعات للرأي تعد بضعف الإقبال على الانتخابات الرئاسية وعجز الإصلاحيين عن الفوز.

وجاء في المقال: قد تنتهي الانتخابات الرئاسية في إيران، المقرر إجراؤها في الـ 18 من يونيو، بفوز مرشح من الكتلة المحافظة. يتأتى ذلك من نتائج استبيان اجتماعي مستقل، أجرته Stasis Polling، لمصلحة قناة إيران الدولية المعارضة لطهران.

يظهر الاستطلاع أن 24% من الناخبين المحتملين في إيران يرغبون في الإدلاء بأصواتهم لمن يمثل الدوائر المحافظة. فيما أعرب 9% فقط من المستطلعة آراؤهم عن استعدادهم لدعم الإصلاحيين، على الرغم من أن نسبة الإيرانيين الذين يُعدّون أنفسهم مؤيدين للمحافظين، بحسب الدراسة، تصل إلى 15%.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة تتنبأ بضعف الإقبال. فقد قال ما يقرب من 55% ممن شملهم استطلاع Stasis Polling إنهم لن يصوتوا. فيما وجد 18% من أفراد العينة صعوبة في الإجابة، مقابل 27% فقط قالوا إنهم مستعدون للحضور إلى مراكز الاقتراع.

وحتى اللحظة الأخيرة، يبقى السؤال عالقا عما إذا كان رأس النظام القضائي الإيراني، إبراهيم رئيسي، الممثل البارز للمعسكر المحافظ، سيشارك في الانتخابات. فقد سجل في اللحظة الأخيرة كمرشح مستقل.

في ظل انسحاب الولايات المتحدة من "الاتفاق النووي" الإيراني سنة 2018 واستعادة العقوبات الأمريكية والفساد الإيراني وتداعيات أزمة فيروس كورونا، ليس غريبا أن لا يكون الإصلاحيون والبراغماتيون محبوبين، كما تقول باربرا سلافين، رئيسة مبادرة "مستقبل إيران" في مركز "المجلس الأطلسي" التحليلي بواشنطن (المصنف في روسيا كمنظمة غير مرغوب فيها). وقالت: "أتوقع إقبالا منخفضا للغاية في يونيو، الأمر الذي سيفيد أيضا المحافظين. يبدو لي أن رئيسي قد تم تعيينه (رئيسا) عمليا".

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