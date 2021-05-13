أوروبا وروسيا أرسلت عشرات ناقلات النفط إلى شرق الولايات المتحدة

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول معاناة الولايات المتحدة من نقص المواد النفطية نتيجة الهجوم الإلكتروني الذي عطل خط أنابيب Colonial Pipeline.

وجاء في المقال: تتجه الآن 15 ناقلة على الأقل من أوروبا إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة لإيصال أكثر من 5 ملايين برميل من المنتجات النفطية والنفط إلى الموانئ الأمريكية. فخط الأنابيبColonial Pipeline الممتد من تكساس إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة معطل منذ أكثر من خمسة أيام بسبب هجوم إلكتروني تعرض له، وتخشى المنطقة نقصا في الوقود والنفط الخام. هناك طوابير أمام محطات الوقود، وعند عدة آلاف منها، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية، نفد الوقود، والتجار يشتري الوقود والنفط الخام حيثما أمكنهم ذلك.

تمتلك الولايات المتحدة قدرة تكرير كافية لتلبية احتياجات الساحل الشرقي للوقود. ومع ذلك، فإن الدولة تعمل بموجب قانون جونز، والذي بموجبه يُسمح بالشحن الساحلي داخل البلاد للسفن الأمريكية فقط. ولا يوجد كثير من الناقلات الخاصة في الولايات المتحدة. وعليه، تفكر إدارة جو بايدن في إصدار إعفاء يغطي وقت تعطل خط الأنابيب Colonial Pipeline، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.

وفقا لبوابة الملاحةMarinetraffic ، غادرت جميع الناقلات المبحرة إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة الموانئ الأوروبية من الـ 8 إلى الـ11 من مايو، بعدما توقف خط الأنابيب المذكور أعلاه عن العمل. 10 ناقلات من أصل 15 انطلقت من موانئ شمال غرب أوروبا. نصيب الأسد من حصة هولندا، حيث يقع المركز العالمي للنفط ومشتقاته، وإلى حيث يتم أيضا توريد المنتجات الروسية.

وتبحر الآن ناقلة المنتجات النفطية SCF Anadyr مباشرة من ميناء Ust-Luga إلى نيويورك.

وسوف تبدأ الناقلات في الوصول إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الحادي والعشرين من مايو. الطريق إلى نيويورك يستغرق ما لا يقل عن عشرة إلى أربعة عشر يوما.

وقد اتهمت السلطات الأمريكية مجموعة قراصنة Dark Side بالهجوم الإلكتروني. فيما قالت المجموعة إن أحد العملاء استغل فيروس رانسومواري الخاص بها. تدعي واشنطن أن الهجوم جاء من الأراضي الروسية، لكنها لا تربطه بالسلطات الروسية.

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