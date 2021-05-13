شرط روسيا للعودة إلى معاهدة الأجواء المفتوحة

كتب مكسيم خوديكين وأنطون لافروف، في "إزفيستيا"، حول منطقية انسحاب روسيا من معاهدة الأجواء المفتوحة.

وجاء في المقال: في الحادي عشر من مايو، قدم فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما مشروع قانون لفسخ معاهدة الأجواء المفتوحة. وأعلن رئيس مجلس النواب فياتشيسلاف فولودين عن أولوية النظر في المبادرة في مجلس الدوما. وفي لجنة الدفاع في المجلس وصفوا، في محادثة مع إزفستيا، خطوة الرئيس هذه بالمنطقية.

ففي الصدد، قال النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع ألكسندر شيرين:

انسحبت أمريكا من هذه المعاهدة في العام 2020 من جانب واحد. في الواقع، الدولتان الرئيسيتان فيها هما روسيا والولايات المتحدة. لقد انسحبت الولايات المتحدة، ولم تعد ملزمة بتزويدنا بفرصة التحليق فوق أراضيها من أجل مراقبة تلك الأشياء المحددة في المعاهدة. وطالما لا نتمتع بمثل هذا الحق، فلا ينبغي علينا منحه للأمريكيين.

وشدد شيرين على أن مجموعة الأقمار الصناعية المتاحة لروسيا تسمح بتتبع "كل ما نحتاجه على أراضي الولايات المتحدة". وأشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة إذا ألغت تحت حكم الرئيس بايدن قرار ترامب، فيجب على روسيا أيضا العودة إلى تنفيذ الاتفاقية.

ولكن إذا ما جرى استئناف الطلعات الجوية في إطار برنامجالأجواء المفتوحة، فقد يواجه الجانب الأمريكي صعوبات فنية جدية. فبحلول الرابع من يوليو، ستسحب الولايات المتحدة الطائرتين الخاصتين اللتين تم استخدامهما للتحليق فوق روسيا وتوقف تشغيلهما. بينما تمتلك القوات الجوية الروسية، خلاف نظيرتها الأمريكية، طائرات حديثة من طراز Tu-214ON. وفقا لمحاوري "إزفستيا" في وزارة الدفاع، وهذه الطائرات تتمركز الآن في مطار كوبينكا. وتسمح حالتها الفنية بالعودة إلى الرحلات الجوية فوق الولايات المتحدة في إطار الأجواء المفتوحة في أي وقت.

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