أردوغان يضرب الموانئ: جزية تركية ستفرض على نوفوروسيسك وتوابسي

تحت العنوان أعلاه، كتب الكسندر سيتنيكوف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول خطة أردوغانية لخنق روسيا وأوكرانيا عبر قناة اسطنبول.

وجاء في المقال: قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، إن حركة المرور السنوية الآمنة عبر مضيق البوسفور، وفق حسابات الخبراء الأتراك، تبلغ 25 ألف سفينة، إلا أن 38404 سفينة مرت عبره في العام 2020. وفي أفضل الأوقات، بلغ عدد السفن التي عبرته 53 ألف سفينة في السنة. ذلك ما جاء في عمود "اللحظة الأخيرة" في صحيفة "الصباح" الاسطنبولية.

تلميح الوزير التركي أكثر من شفاف: أنقرة ستعيد توجيه 28 ألف سفينة، وبالدرجة الأولى السفن الأجنبية، للمرور عبر قناة اسطنبول.

لتوضيح الفكرة العالقة في حلق أردوغان، نذكر التالي: مصر تجني حوالي 6 مليارات دولار سنويا من عبور السفن لقناة السويس، علما بأن عدد السفن التي تعبرها، يقرب من 20 ألف سفينة.

وحتى لو تبين أن إجمالي الرسوم المستقبلية من السفن التي سوف تعبر قناة إسطنبول أقل مرتين إلى ثلاث مرات من نظيرتها المصرية، فإن عائدات أنقرة التي سوف تصل إلى ملياري دولار ستكون على حساب موسكو وكييف، وكذلك بوخارست.

لكن هذا ليس كل المال الذي يراهن عليه "السلطان العثماني". فأنقرة، بالإضافة إلى حفر قناة اسطنبول، تحدثت عن إنشاء ميناء ريزي اللوجستي. ولم يعد سرا نوع البضائع التي سيتم تصميمه من أجلها: إنها الحبوب، أولاً وقبل أي شيء آخر.

الاستنتاج يأتي من تلقاء نفسه: لن يكون مربحا لأوكرانيا وروسيا، على الأرجح، نقل القمح والذرة من البحر الأسود عن طريق السفن، وخاصة للعملاء في جنوب شرق آسيا. أي أن الرسوم الجديدة لمرور سفن الشحن سوف تكون باهظة وتجبر تجار الحبوب على تقديم منتجاتهم بنصف السعر للأتراك في ميناء ريزي. وهذه، بالطبع، سوف يعاد بيعها مع إضافة جيدة إلى السعر.

وقد سبق للعديد من الخبراء الأتراك أن وصفوا قناة اسطنبول بـ "المجنونة"، القادرة على تدمير التوازن الهش للمصالح العسكرية والاقتصادية في المنطقة. وهم يعتقدون بأن ما خطط له أردوغان يشكل إعلان حرب اقتصادية على روسيا وأوكرانيا، ويمكن أن يدفع هاتين الدولتين، بصرف النظر عن رغبتهما، إلى التحالف لمواجهة أنقرة.

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