إدارة بايدن تشدد الضغط على أنقرة في السلاح

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا إكسبرت" نص لقاء مع خبير تركي، حول ما يعتور العلاقات الأمريكية التركية اليوم.

وجاء في اللقاء مع مدير دراسات آسيا والمحيط الهادئ، البروفيسور سلجوق تشولاق أوغلو:

حمل تغيير القيادة في الولايات المتحدة نظرة جديدة إلى علاقة واشنطن مع أنقرة. فعلى الرغم من إصرار دونالد ترامب على تخلي تركيا عن منظومة إس-400 الروسية، واصل الطرفان المفاوضات، فيما اتخذ جو بايدن خطوات ملموسة، لتنفيذ وعيده باستبعاد أنقرة من مشروع F-35:

كان هذا التطور للأحداث متوقعا بعد أن تسلمت تركيا الدفعة الأولى من منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 في يوليو 2019.

لدى أنقرة وشركات الدفاع التركية الكثير مما تخسره من استبعادها (من مشروع إف35)، ذلك أن تركيا كانت واحدة من تسع شركات مصنعة رسمية لبرنامج F-35. من دون الحصول على طائرات من الجيل الخامس، ستكون قوة الردع التركية في المنطقة مهددة بالضعف.

قامت شركات الدفاع التركية بتسريع مشروع تطوير الطائرات القتالية المسيرة، لكن الطائرات المسيرة لا تشكل بديلاً عن طائرات الجيل الخامس. يمكن لأنقرة أن تعوض عنها بالطائرة الروسية Su-57 وChengdu J 20 الصينية، لكن ذلك سيخلق مزيدا من التعقيدات لتركيا في العلاقات مع الناتو. وسوف يستغرق برنامج المقاتلات التركي الوطني وقتا طويلا.

مضت ثلاثة أشهر على تولي بايدن منصبه، ولم تجر محادثة هاتفية بينه وبين رجب أردوغان. يشير بعض الخبراء إلى عدم رغبة بايدن في الاتصال المباشر بأردوغان كعلامة على مزيد من التدهور في العلاقات الأمريكية التركية منذ رحيل ترامب. هل توافقون على وجهة النظر هذه؟

حتى الآن، لم يتمكن الرئيس أردوغان من الحفاظ على تواصل دافئ ومباشر مع الرئيس بايدن كما فعل مع الرئيس ترامب.

يركز بايدن بشكل أكبر على الإطار المؤسسي للعلاقات مع تركيا، بينما يحب أردوغان دبلوماسية الزعامة.

تحت إدارة بايدن، أصبحت واشنطن أكثر انتقادا لانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا وتمارس مزيدا من الضغط على أنقرة للتخلص من إس-400 الروسية. يبدو أن بايدن لا يريد التقارب مع أردوغان إذا لم حل المشاكل القائمة.

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