كتب سيرغي فاليتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول أهمية قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا للولايات المتحدة. فماذا هناك؟

وجاء في المقال: العلاقات بين الحليفين في الناتو، الولايات المتحدة وتركيا، أبعد ما تكون عن المثالية في السنوات الأخيرة.

في الجدال مع الحلفاء، تلجأ أنقرة بشكل دوري إلى "حجج مقنعة". على سبيل المثال، حرمان الولايات المتحدة من قاعدة إنجرليك العسكرية. مع أن الأمر، حتى الآن، لم يتجاوز الصيغ اللفظية.

أمس الثلاثاء، لفت الزعيم الدائم للحزب الديمقراطي الليبرالي (الروسي)، فلاديمير جيرينوفسكي، الانتباه مرة أخرى إلى هذا الموضوع. فقال إن أردوغان ألمح خلال لقائه به إلى احتمال تسليم القاعدة لروسيا. وقال جيرينوفسكي في برنامج "اتصال مباشر" الإذاعي: "عندما التقيت بأردوغان، نطق عَرَضا بأنه مستعد لتسليم قاعدة إنجرليك إلى روسيا"، ولم يستبعد توثيق العلاقات العسكرية والسياسية بين بلدينا.

وورد في تعليق الخبير العسكري المعروف في شؤون الشرق الأوسط، يوري لامين، لـ موسكوفسكي كومسوموليتس"، على هذا الخبر التالي:

هذا غير واقعي، على الأقل طالما أن تركيا عضو في الناتو. على الرغم من كل الجدال والاستياء، فإن الولايات المتحدة لا تريد أن تفقد حليفا مهما وإن يكن عنيدا على الجناح الجنوبي، كما أن تركيا لا تريد أن تفقد كل الامتيازات التي تتمتع بها كعضو في الناتو.

وسبق أن قال الخبير في مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات ميخائيل بارابانوف، لـ "موسكوفسكي كومسوموليتس" ماذا يعني بالنسبة للولايات المتحدة احتمال خسارة قاعدة إنجرليك، التي تقع في جنوب شرق تركيا، بالقرب من الحدود مع سوريا؟".

فوفقا له، لدى القوات الجوية الأمريكية وحدة قوامها 5000 فرد في إنجرليك. وهي أكبر مركز نقل وطيران لربط القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان بقواعدها الأوروبية. وفي القاعدة 57 ملجأ محميا للطائرات. وهناك يتم تخزين 50 قنبلة نووية تكتيكية من طرازB61. وتستخدم هذه القاعدة أيضا القوات الجوية البريطانية.

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