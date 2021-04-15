في أوكرانيا ذكروا سبب اتصال بايدن بالكرملين

تحت العنوان أعلاه، كتبت نتاليا ماكاروفا، في "فزغلياد"، حول أسباب اتصال الرئيس الأمريكي بالرئيس فلاديمير بوتين، الأسباب التي لا تعجب أوكرانيا.

وجاء في المقال: جرت، أمس الأول الثلاثاء، بمبادرة من الولايات المتحدة، محادثة هاتفية بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن. وخلال المحادثة، أعرب الرئيس الأمريكي عن اهتمامه بتطبيع الأمور "على المسار الثنائي" واقترح عقد قمة في دولة ثالثة لبحث النطاق الكامل للقضايا التي تواجهها موسكو وواشنطن. وفي اليوم نفسه، اقترحت النمسا عاصمتها فيينا منصة للمباحثات بين زعيمي روسيا والولايات المتحدة.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي الأوكراني ميخائيل بوغريبينسكي لـ"فزغلياد"، في معرض تعليقه على المحادثة الهاتفية بين زعيمي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين وجوزيف بايدن: "لقد استعرضت روسيا قبضة عسكرية خطيرة لدرجة أنها جعلت بايدن يتصل بالكرملين".

أضاف: "واقعة أن هذا الاتصال جرى الآن تشير إلى أن موسكو نجحت في تحقيق أهدافها. فمن خلال نقل قواتها إلى الحدود الغربية، استعرضت روسيا قبضة عسكرية خطيرة لا يمكن تجاهلها. لو جرى استخدامها، لكانت قد أدت إلى سحق القوات المسلحة الأوكرانية، ولما كان لدى أحد الوقت لمساعدتها".

وبحسب ضيف الصحيفة، "هذه هي الحالة بالضبط عندما لا تفهم الولايات المتحدة التصريحات الدبلوماسية، إنما استعراض القوة .. واقعة الاتصال تزيل بلا شك التوتر الرمزي المرتبط بتصريحات بايدن الفظة. يمكن تأويل الاتصال كشكل من أشكال الاعتذار من الولايات المتحدة".

"لكن من المستبعد أن يحلو لكييف الرسمية مثل هذا الاتصال. ومع ذلك، في لعبة العمالقة الجيوسياسيين، لا مكان للقيادة الأوكرانية في أي قرار".

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