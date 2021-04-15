الولايات المتحدة تسخّن الوضع في البحر الأسود

تحت العنوان أعلاه، كتب قسطنطين كوريليف، في "إكسبرت أونلاين"، حول مخاطر نشوب حرب في منطقة البحر الأسود بعد حشد عدة دول قطعات من جيوشها هناك.

وجاء في المقال: تدرس الولايات المتحدة إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود في الأسابيع المقبلة. وقد صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشبكة CNN بأن هذا الإجراء سيتم اتخاذه لدعم أوكرانيا وسط زيادة حشد القوات الروسية بالقرب من حدودها. هكذا تنوي الولايات المتحدة الاستجابة للوضع الذي تفاقم مؤخرا في دونباس.

بالإضافة إلى نيتها إرسال مدمرات إلى البحر الأسود، تواصل البحرية الأمريكية التحليق بطائرات استطلاع في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود. الغرض من هذه الطلعات الجوية هو مراقبة تصرفات البحرية الروسية وتحركات القوات الروسية في شبه جزيرة القرم.

ومن خلال أن موسكو ترى في مثل هذه الإجراءات استعراضا للقوة ونية لردع روسيا، فهي تسعى بدورها أيضا إلى تعزيز موقفها من خلال نقل قوات إضافية إلى المنطقة. بدأت أكثر من عشر سفن وزوارق مدفعية "شميل" ومراكب إنزال من فئة "ديوغون" و"سيرنا" من أسطول بحر قزوين الانتقال من هناك إلى البحر الأسود في إطار تدريبات عسكرية.

هناك وضع متوتر للغاية آخذ في التطور: فبالإضافة إلى السفن الروسية والأمريكية، هناك سفن من دول ثالثة عضوة في الناتو، ولا سيما تركيا ورومانيا، في البحر الأسود. وعلى الرغم من أن من غير المرجح حدوث صدام مسلح متعمد، إلا أن حشد عدد كبير من السفن الحربية في منطقة النزاع بطريقة أو بأخرى يخلق مخاطر محتملة لجميع المشاركين. فأي حادث غير مقصود، أو عامل بشري، وحتى أي استفزاز يمكن أن يصبح مصدر تطور لأحداث لا يمكن التنبؤ بها، حيث أن العتبة الأمنية في المنطقة منخفضة للغاية اليوم.

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