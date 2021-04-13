خبير إسرائيلي يشير إلى أسباب الهجوم على المنشأة النووية في إيران

تحت العنوان أعلاه، كتبت ايلينا ليكسينا، في "فزغلياد"، حول الدور الإسرائيلي في مهاجمة منشأة إيران النووية.

وجاء في المقال: وقع حادث في موزع الكهرباء في المنشأة النووية الإيرانية في نطنز. وقال مسؤولون في المخابرات الإسرائيلية إن انقطاع التيار الكهربائي كان بمثابة استفزاز من قبل أجهزة الموساد الإسرائيلية.

كما أكد مسؤولون استخباراتيون أمريكيون وإسرائيليون أن «إسرائيل لعبت دوراً» في ما تعرضت له المنشأة النووية الإيرانية.

ولكن، كما أكد القنصل السابق للسفارة الإسرائيلية في موسكو، أليكس ويكسلر فإن حقيقة تورط إسرائيل في هذا الحادث لم يتم إثباتها بعد.

وقال: "مع ذلك، يمكن أن يكون قد تم تنفيذ الهجوم على المنشأة النووية الإيرانية بهدف ترهيب طهران. ففي بعض الأحيان نضطر للدفاع عن أنفسنا من خلال مهاجمة الطرق البعيدة. نحن مضطرون للقيام بذلك".

كما أشار إلى أن أسبابا سياسية داخلية ربما تكون قد دفعت إسرائيل إلى مثل هذه الخطوة. فـ" بسبب حقيقة أن رئيس وزرائنا نتنياهو لا يشكّل حكومة جديدة بعد الانتخابات الرابعة على التوالي، تسري شائعات مختلفة في البلاد (حول عملية التخريب). وقد كان من الممكن أن يتخذ مثل هذه الخطوة، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك 100".

وأضاف ويكسلر أن الحادثة قد تكون مرتبطة برغبة إسرائيل في عرقلة الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار إلى أن "البيت الأبيض، بعدما تغيرت القيادة في واشنطن، بدأ يعامل طهران بقسوة أقل من التي تعامل بها في عهد دونالد ترامب". وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى إسرائيل وحادثة نطنز كحلقتين في سلسلة واحدة. لا مصلحة لإسرائيل في تقديم الولايات المتحدة أية تنازلات لايران في تطوير برنامجها النووي".

كما لا يستبعد ويكسلر قدرة إيران على الانتقام لهذا الحادث".

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