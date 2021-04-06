دونباس تنتظر متطوعين من روسيا للدفاع عنها

كتب فلاديمير موخين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول استعداد الجيش الأوكراني، بالتوازي مع مناوراته مع الناتو، لشن هجوم لاستعادة إقليم دونباس والضغط على القرم الروسية.

وجاء في المقال: زادت أوكرانيا من حشد قواتها استعدادا للهجوم على دونباس، وعلى حدود شبه جزيرة القرم الروسية. ويتحدث المحللون عن أن الأعمال القتالية قد تُستأنف في المنطقة قريبا، وعن أدلة غير مباشرة على ذلك في تحذيرات كندا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى بـ "ضرورة توخي الحذر عند التحليق فوق أوكرانيا".

وتستعد كييف لإجراء مناورات Defender Europe 2021 المشتركة مع حلف شمال الأطلسي. والآن، يتجاوز ما حشدته القوات الأوكرانية بشكل كبير إمكانات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك غير المعترف بهما، واللتين تنتظران مساعدة من روسيا، وعلى وجه التحديد في صيغة متطوعين للقتال إلى جانبهما.

يؤكدون في موسكو أن الحرب الآن مع أوكرانيا ليست في مصلحة روسيا. يلفت المحللون السياسيون الانتباه إلى عقوبات أشد ستتخذ ضد روسيا في حالة نشوب صراع عسكري مفتوح معها، ما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. ومع ذلك، فمن الواضح أن موسكو تستعد لحرب محتملة أو صراع مسلح هناك، فتقوم بنقل "مكشوف" للقوات الروسية وكمية كبيرة من العتاد العسكري إلى شبه جزيرة القرم وحدود دونباس. ويجري ذلك، وفقا للخبراء، لاستعراض القدرة القتالية للقوات المسلحة الروسية واستعدادها لحماية مصالح روسيا.

لكن هل ستوقف مثل هذه "المظاهرة" نظام كييف؟ وفقا لوزير الدفاع السابق لجمهورية دونيتسك الشعبية غير المعترف بها إيغور ستريلكوف، فإن العمليات القتالية في جنوب شرق أوكرانيا على وشك الاندلاع.

وعلى ما يبدو، وإدراكا منه لخطورة الوضع القائم، أعلن رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، السبت، أن دونباس تنتظر المساعدة من روسيا، وشدد على أن "عدد المتطوعين الراغبين في الذهاب إلى دونباس تضاعف في الأيام الأخيرة، وبينهم نواب في مجلس الدوما".

ومع أن هذا، بحسب الخبير العسكري نيكولاي شولغين، "بالطبع، دعاية، لكن في الواقع هناك العديد من الروس، وليس فقط من روسيا، مستعدين لمساعدة دونباس".

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