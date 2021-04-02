خبير يشير إلى أوجه القصور في "خطة بايدن الترليونية للبنية التحتية"

تحت العنوان أعلاه، كتبت نتاليا ماكاروفا، في "فزغلياد"، حول تكرارا بايدن مقترحات ترامب الشعبوية ولكن بصورة أقل قابلية للنجاح.

وجاء في المقال: قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة لتجديد البنية التحتية والصناعة خلال خطابه في بيتسبرغ. سوف يتم إنفاق 2 تريليون دولار على تنفيذ الخطة، والتي تتضمن استثمارات سنوية في البنية التحتية تصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي. من المفترض أن تأتي أموال الاستثمار من ضرائب إضافية على الشركات.

في وقت سابق من شهر مارس، وقع بايدن حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة فيروس كورونا. وبحسب بايدن، فإن "الخطة سوف تساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار تريليون دولار، وتساعد على تجاوز بقية العالم" الذي "لا يقف مكتوف الأيدي، وخاصة الصين".

وفي الصدد، قال الباحث في الشؤون الأمريكية مالك دوداكوف: "لن يتم تبني هذا الإصلاح بسرعة، كما يأمل الرئيس الأمريكي جو بايدن. بوده أن يتم اعتماد الخطة في مايو، لكنني أعتقد بأن النقاش سيستمر طوال الصيف. سيتم تبني جوانب معينة من خطته، لكنني أشك في أن الإصلاح ككل سيتم تنفيذه".

وأضاف دوداكوف: "بالإضافة إلى ذلك، فهذه محاولة لتكرار الإصلاحات واسعة النطاق التي اقترحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. فهو في حينه استخدم منبر الشعبوية الاقتصادية: فأشار إلى حالة البنية التحتية السيئة ونقص التمويل لحل هذه المشكلة، كما وعد بإصلاحات بملايين الدولارات وخلق مزيد من فرص العمل".

و"الآن نرى محاولة بايدن لاختطاف الأجندة الشعبوية من ترامب وأنصاره الجمهوريين. لكن في حين أن الرئيس السابق اقترح الاستثمار في الصناعات التقليدية والقطاع الحقيقي للاقتصاد، فإن بايدن يقترح التركيز على الطاقة الخضراء، الأمر الذي يسبب كثيرا من الجدل. فعدد الذين يعملون هناك ليس كبيرا، عدا عن الأفق الخاسر. هذه الاستثمارات بحسب العديد من الخبراء لن تؤتي ثمارها".

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