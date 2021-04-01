"مفاوضات "الترويكا الأوروبية" ستعلّم زيلينسكي "التزام الهدوء"

تحت العنوان أعلاه، كتبت ايلينا ليكسينا ونتاليا ماكاروفا، في "فزغلياد"، حول المساعي لمنع انفجار الوضع في دونباس.

وجاء في المقال: أجرى قادة روسيا وفرنسا وألمانيا، الثلاثاء، محادثات ثلاثية لأول مرة منذ فترة طويلة، وناقشوا خلالها أجندة واسعة: من فيروس كورونا والأزمة في بيلاروس إلى الوضع في ليبيا وسوريا. وفي الوقت نفسه، تمت مناقشة موضوع أوكرانيا والحرب في دونباس، باعتبارها واحدة من الموضوعات الرئيسية، من دون مشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر: "مباحثات "ثلاثي" القادة" ليست صيغة جديدة، إنما هي لقاء" رباعية النورماندي"، ولكن من دون أوكرانيا. وبحسبه فإن الألمان والفرنسيين أدركوا على ما يبدو أن اللقاء بين الأربعة لا جدوى منه".

وأضاف راهر: "هذه الصيغة مورست بنجاح في ظل غيرهارد شرودر وهيلموت كول. فحينها اجتمعت ألمانيا وفرنسا وروسيا لحل القضايا في جو توفيقي. والآن، يمكن استئناف هذه الصيغة، لأن برلين وباريس تدركان جيدًا استحالة رفض التعاون مع موسكو".

وقال مدير مركز كييف للأبحاث السياسية وعلم النزاعات، ميخائيل بوغريبنسكي: "ومع ذلك فإن حقيقة أن قادة الترويكا الأوروبية تحدثوا عن أوكرانيا من دون أوكرانيا يمكن أن يخلق جوا عصبيا في كييف"، و"بسبب حقيقة أن كييف تقرب قواتها من خط المواجهة، وافق بوتين على المشاركة في هذه المفاوضات". "كان يمكنه أن يطلب من ممثلي باريس وبرلين أن يخبروا "ذلك الذي تحت جناحه" أنه إذا تحرك، فسيلقى ما لا يعجبه. وربما كانوا سيتحدثون بعد ذلك مع رئيس أوكرانيا وينقلون إليه أفكار بوتين".

في غضون ذلك، وفقا لما قاله خبير نادي فالداي، الأستاذ في جامعة سان بطرسبورغ، ستانيسلاف تكاتشينكو، "نرى إجماعا جديدا بين الدول لممارسة ضغوط دبلوماسية على أوكرانيا من أجل إجبار كييف على الامتثال لاتفاقيات مينسك". "هذه هزيمة دبلوماسية لأوكرانيا. إنما من السابق لأوانه القول إنها ستصبح نجاحا لروسيا. ولكن مناقشة أوكرانيا من دون أوكرانيا نفسها هي صيغة واضحة للضغط الدبلوماسي".

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