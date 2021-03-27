الرئيس الأوكراني يوجه المواطنين بالاستعداد لحرب عصابات

وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المواطنين بالاستعداد لـ "حرب عصابات"، حسبما جاء في تعليق على نص الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن العسكري نشره موقع "سترانا" الأوكراني.

وبحسب التعليق فإن هذه الاستراتيجية التي وقع عليها زيلينسكي يوم الخميس الماضي تركز على "العسكرة الشاملة" لسكان البلاد وتعتمد على مفهوم "حرب شعبية" تخوضها قوات لـ "المقاومة الشعبية" جنبا إلى جنب مع وحدات الجيش النظامي.

ومن مكونات الاستراتيجية عضوية أوكرانيا في الناتو وإنهاء "الاحتلال المؤقت" لجزء من أراضي البلاد والاستعداد لـ "ردع العدوان"، مع الإشارة إلى أنه "على المستوى القومي تبقى روسيا الاتحادية عدوا عسكريا لأوكرانيا".

كما زعم نص الوثيقة أن موسكو تهدد سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية إذ أنها تحاول منع تكامل البلاد مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو و"إعادة نفوذها" في أوكرانيا.

ووفقا للاستراتيجية فإن السياسة الخارجية الروسية من شأنها أن تؤدي إلى "تصعيد العدوان المسلح ضد أوكرانيا وتأجيج نزاع عسكري دولي في أوروبا".

وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف بعد انقلاب العام 2014 في أوكرانيا، الذي أدى إلى دخول شبه جزيرة القرم تحت سيادة روسيا واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) بين كييف من جهة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" (غير المعترف بهما) من جهة أخرى.

وفي يناير 2015 اعتمد المجلس الأعلى (البرلمان) الأوكراني إعلانا وصف فيه روسيا "دولة معتدية".

وتنفي موسكو اتهامات الجانب الأوكراني واصفة إياها بغير المقبولة ومصرة على أن روسيا ليست طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي وترى مصلحتها في خروج كييف من أزمتها السياسية والاقتصادية.

المصدر: "نوفوستي"

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