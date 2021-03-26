ظاهرة فلاديمير بوتين وليدة عدوان الناتو على يوغوسلافيا

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول الدروس المستفادة من قصف الناتو لقلب أوروبا قبل 22 عاما.

وجاء في المقال:في الـ 24 من مارس، حلت الذكرى الثانية والعشرين لبداية قصف دول الناتو على يوغوسلافيا. وبهذه المناسبة نشر مشروع (https://balkanist.ru) مجموعة "ملاحظات بلقانية"، تضمنت أفضل المواد المنشورة على هذه بوابته في الأعوام 2019 -2021.

وتعليقا على اهتمام الجمهور الروسي بمنطقة البلقان، أكد مبتكر المشروع ومديره، الباحث السياسي أوليغ بوندارينكو أن حب هذه المنطقة بين الأغلبية نشأ على وجه التحديد في مارس 1999، عندما شن حلف الناتو، على مرأى من العالم بأسره، عملا عدوانيا في قلب أوروبا.

"رأينا حينها جميعا كيف أمكن بصورة ظالمة وضع شعب أوروبي كريم النفس في وضع الضحية، وقتله، وهذا الشعب خرج إلى الجسور بقمصان قصيرة مكتوب عليها:" الهدف"، وغنى وتنزه ويمرح" كما كتب أوليغ بوندارينكو، وشدد على أن خلق الشروط المسبقة للواقع الجيوسياسي الذي وجدنا أنفسنا فيه بدأ في ذلك الوقت، أي في العام 1999.

وقد" تبين أن ظاهرة فلاديمير بوتين ذاتها باتت ممكنة كردة فعل على عدوان الناتو على يوغوسلافيا. فلولا تلك الحرب قبل 22 عاما، لما كان هناك طلب على قائد مثل بوتين، سواء في روسيا أو في ساحة السياسة الخارجية"، بتأكيد مدير مشروع البلقان.

وفي الصدد، قالت البروفيسورة في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، إيلينا بونوماريوفا، الخبيرة في دراسة الثورات الملونة: "البلقان، مرآتنا الجيوسياسية: لو نظرنا إليها باهتمام في العام 2000، لما كانت هناك أحداث أوكرانيا في العام 2004، وجورجيا في العام 2003 وبيلاروسيا اليوم".

وفقا لها، فإن القضايا التي أثارها مؤلفو المشروع تسمح بإجراء دراسة أعمق لتجربة بلدان منطقة البلقان ورؤية عمليات مماثلة في أجزاء أخرى من العالم، والتي من شأنها أن تساعد في تجنب تكرار أخطاء الماضي.

تم إطلاق بوابة "البلقاني" في أكتوبر 2018. وتم تشكيل نادي محترفين حول المشروع، يضم خبراء من روسيا ومن بلدان أخرى ترتبط حياتهم بطريقة ما بمنطقة البلقان.

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