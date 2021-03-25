"لوفيغارو": موقف أوروبا الإيديولوجي من "سبوتنيك V" يضر بصحة السكان

قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، خلال تعليقها على خبر رفض المفوض الأوروبي تييري بريتون، إصدار تصريح لاستخدام لقاح "سبوتنيك V"، إن هذا القرار يضر بصحة السكان.

وأضافت الصحيفة: "يدل رفض إصدار تصريح باستخدام اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، على أن بروكسل تضع الأيديولوجية فوق البراغماتية، وفوق صحة السكان الأوروبيين".

وشددت الصحيفة، على أنه "في ذات الوقت، لم يعد فشل التطعيم في الاتحاد الأوروبي، خفيا على أحد، وهناك صعوبات اقتصادية تنتظرنا".

وتابعت الصحيفة الفرنسية: "لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بتنفيذ عمليات التطعيم ضد كوفيد، بوتيرة مسترخية. هذا سباق شاق يجبر كل من يبطئ على مشاهدة الخسائر البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن مقتل المواطنين بسبب هذا المرض، الذين كان من الممكن إنقاذهم منه لو تم التعامل مع الموقف بجدية أكبر".

المصدر: "لوفيغارو"

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