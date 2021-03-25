رجل استخبارات عما يمكن توقعه من الولايات المتحدة

كتبت ايكاتيرينا باروفا، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول تدهور علاقات واشنطن مع روسيا وما يترتب على موقف بايدن من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا.

وجاء في المقال: الأسبوع الماضي، تمت دعوة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة إلى موسكو للتشاور، ودعا فلاديمير بوتين جو بايدن للحديث معه على الهواء مباشرة، لكن الأخير تهرب من اللقاء.

حول ذلك، التقت "أرغومينتي إي فاكتي" رجل الاستخبارات الذي عمل أكثر من 20 عاما في دول غربية بارزة، بما في ذلك الولايات المتحدة، العقيد المتقاعد (من إدارة الاستخبارات الخارجية)، عضو مجلس السياسة الخارجية والدفاعية أندريه بيزروكوف.

إيكاترينا باروفا: برأيك، هل كان تصريح بايدن بأن بوتين قاتل معداً أم صدفة غبية أم ارتجالا؟

أندري بيزروكوف: بالطبع، لم يكن مرتجلاً. على حد علمي، لم يكن البث مباشرا، ولو قال الرئيس ما قاله بالصدفة، لكان بالإمكان اقتطاعه.

فعل بايدن ما أراد أن يفعله. وهذا يعكس مشاعره الحقيقية تجاه بوتين، وهناك أسباب شخصية وراء ذلك. فما أن تولى منصبه بعد ترامب حتى أدرك الجميع أن بايدن ضعيف، ولديه ذاكرة سيئة، ورجلاه ضعيفتان، وكل شيء آخر كذلك، وهو لا يريد أن يبدو رئيسا متهالكا. ولذلك، يحاول بكل قوته أن يبدو قويا، فيشن هجمات ضد "العدو الرئيسي" للولايات المتحدة، ويظهر للأمريكيين أنه ليس ضعيفا كما يحسبون.

ماذا يعني استدعاء سفيرنا من واشنطن؟

إن استدعاء السفير بادرة تدل على خيبة أمل عميقة فيما يحدث. ويجب أن نتذكر أن سفير الولايات المتحدة في روسيا والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة حلقتان في سلسلة إدارة الأزمات. لأن شيئاً، لا قدر الله، قد يحدث في سوريا ويبدأ إطلاق النار. التواصل مطلوب كل يوم. فمن يعرف ما قد يحدث؟ وفي هذه الحالة، السفير هو ممثل في البلد الذي يمكن أن يدمرك. هناك حاجة دائما إلى سفير على رأس عمله! وعندما يسحبونه، يكون هذا بالطبع أمرا استثنائيا.

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