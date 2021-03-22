الولايات المتحدة تتجه نحو عسكرة القطب الشمالي

كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول طرح الأمريكيين عقيدة عسكرية جديدة للعمل في المنطقة القطبية الشمالية، ما يهدد بمواجهة مع روسيا.

وجاء في المقال: نشرت القوات البرية الأمريكية استراتيجية جديدة للعمل في القطب الشمالي، تنص على إنشاء مقرات ووحدات قادرة على العمل في جميع مجالات الصراع المسلح، وتنطوي أيضا على تعزيز مواقع واشنطن في المنطقة، وفقا لما كتبته Defense News.

والهدف، كما تؤكد الدورية الأمريكية، هو أن تعمل هذه الاستراتيجية كوسيلة لحماية مصالح الولايات المتحدة الوطنية، وإبراز قوتها على المستويين الإقليمي والعالمي، وحماية الجزء القاري من الولايات المتحدة.

ولقد طورت القوات المسلحة الأمريكية هذه الاستراتيجية بنتيجة تزايد أهمية للقطب الشمالي والتهديدات المتزايدة في المنطقة، حيث "يواصل خصوم الولايات المتحدة، مثل روسيا والصين، المطالبة بهذه المنطقة الشمالية والممرات المائية بسبب المصالح الاقتصادية"، بحسب Defense News.

الصراع من أجل السيطرة على منطقة القطب الشمالي ينمو يوما عن يوم. فقد انتقل الاستكشاف القطبي من مجال العلوم إلى ساحة الاقتصاد، ما قاد إلى جدال سياسي حاد بين الدول المتاخمة للمنطقة القطبية الشمالية.

والمسألة في أن منطقة القطب الشمالي قد تحتوي على ما يصل إلى ربع موارد النفط والغاز المحتملة في العالم.

وثمة مورد آخر قطبي شمالي لا يقل أهمية عن سابقه هو خطوط النقل. فمن المتوقع أن يتحرر المحيط المتجمد الشمالي تماما من جليده خلال هذا القرن.

وفي الآونة الأخيرة، تزداد وتائر التصريحات الأمريكية حول إضعاف الوجود الروسي في القطب الشمالي وتدويل طريق بحر الشمال. أي أنهم في واشنطن يدفعون نحو تحويل طريق بحر الشمال إلى شريان نقل مفتوح للمجتمع العالمي بأسره، وحرمان موسكو من وضعه كخط نقل وطني روسي.

أصبحت منطقة القطب الشمالي ساحة للمنافسة العالمية على تدفقات النقل والموارد الطبيعية ذات الأهمية العالمية. الوضع معقد بسبب الثغرات الكبيرة التي تعتور التشريعات الدولية فيما يتعلق بهذه المنطقة.

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